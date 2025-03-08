https://ria.ru/20250308/pokhischenie-2003861022.html

МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге

МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге - РИА Новости, 08.03.2025

МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге

Петербуржец и житель республики Коми задержаны по подозрению в похищении в Петербурге 16-летнего подростка, за освобождение которого они требовали 300 тысяч... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T23:42:00+03:00

2025-03-08T23:42:00+03:00

2025-03-08T23:42:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сосногорск (район)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Петербуржец и житель республики Коми задержаны по подозрению в похищении в Петербурге 16-летнего подростка, за освобождение которого они требовали 300 тысяч рублей якобы в счет его долга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как написала Волк в своем Telegram-канале, по предварительным данным, в четверг вечером в Петербурге неизвестные избили 16-летнего подростка, насильно посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу. Угрожая расправой, они требовали за освобождение 300 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Отец подростка после его звонка перечислил деньги на карту, и часть требуемой суммы была обналичена через банкомат в Сестрорецке. После того как юноша перечислил остальные средства в размере 126 тысяч рублей криптовалютной транзакцией через Telegram-бот, его высадили из машины. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека – ред.) Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых – 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми", – сообщила Волк. По ее словам, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html

https://ria.ru/20250228/novosibirsk-2002105130.html

санкт-петербург

россия

сосногорск (район)

республика коми

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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сосногорск (район), республика коми