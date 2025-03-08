Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pokhischenie-2003861022.html
МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге
МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге - РИА Новости, 08.03.2025
МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге
Петербуржец и житель республики Коми задержаны по подозрению в похищении в Петербурге 16-летнего подростка, за освобождение которого они требовали 300 тысяч... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:42:00+03:00
2025-03-08T23:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сосногорск (район)
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Петербуржец и житель республики Коми задержаны по подозрению в похищении в Петербурге 16-летнего подростка, за освобождение которого они требовали 300 тысяч рублей якобы в счет его долга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как написала Волк в своем Telegram-канале, по предварительным данным, в четверг вечером в Петербурге неизвестные избили 16-летнего подростка, насильно посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу. Угрожая расправой, они требовали за освобождение 300 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Отец подростка после его звонка перечислил деньги на карту, и часть требуемой суммы была обналичена через банкомат в Сестрорецке. После того как юноша перечислил остальные средства в размере 126 тысяч рублей криптовалютной транзакцией через Telegram-бот, его высадили из машины. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека – ред.) Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых – 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми", – сообщила Волк. По ее словам, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html
https://ria.ru/20250228/novosibirsk-2002105130.html
санкт-петербург
россия
сосногорск (район)
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сосногорск (район), республика коми
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Сосногорск (район), Республика Коми
МВД раскрыло подробности о задержанных за похищение подростка в Петербурге

МВД: за похищение подростка в Петербурге задержали местного жителя и приезжего

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Петербуржец и житель республики Коми задержаны по подозрению в похищении в Петербурге 16-летнего подростка, за освобождение которого они требовали 300 тысяч рублей якобы в счет его долга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как написала Волк в своем Telegram-канале, по предварительным данным, в четверг вечером в Петербурге неизвестные избили 16-летнего подростка, насильно посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу. Угрожая расправой, они требовали за освобождение 300 тысяч рублей в счет несуществующего долга.
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
28 февраля, 13:36
Отец подростка после его звонка перечислил деньги на карту, и часть требуемой суммы была обналичена через банкомат в Сестрорецке. После того как юноша перечислил остальные средства в размере 126 тысяч рублей криптовалютной транзакцией через Telegram-бот, его высадили из машины.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека – ред.) Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых – 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми", – сообщила Волк.
По ее словам, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына
28 февраля, 07:59
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сосногорск (район)Республика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала