https://ria.ru/20250308/podrostok-2003858878.html
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 08.03.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка
Подозреваемые в похищении 16-летнего подростка задержаны в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:53:00+03:00
2025-03-08T22:53:00+03:00
2025-03-08T22:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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сосногорск (район)
ирина волк
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подозреваемые в похищении 16-летнего подростка задержаны в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из полиции Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых в похищении несовершеннолетнего... Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ. Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых - 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми", - написала она. По данным следствия, вечером 6 марта неизвестные избили 16-летнего подростка, против его воли посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу. Угрожая расправой, они требовали за освобождение 300 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Волк подчеркнула, что юноша по телефону сообщил о похищении своему отцу, который из другого города перечислил на банковскую карту сына требуемую сумму. Часть денег он обналичил в банкомате на территории города Сестрорецка и передал похитителям, а остальные средства в размере 126 тысяч рублей перечислил криптовалютной транзакцией через Telegram-бот. После этого злоумышленники высадили похищенного из машины и скрылись.
https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, сосногорск (район), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Сосногорск (район), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка
МВД возбудило дело после задержания подозреваемых в похищении подростка