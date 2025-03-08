https://ria.ru/20250308/podrostok-2003858878.html

В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 08.03.2025

В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

Подозреваемые в похищении 16-летнего подростка задержаны в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T22:53:00+03:00

2025-03-08T22:53:00+03:00

2025-03-08T22:53:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

сосногорск (район)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подозреваемые в похищении 16-летнего подростка задержаны в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из полиции Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых в похищении несовершеннолетнего... Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ. Полицейские Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержали подозреваемых - 18-летнего местного жителя и 29-летнего приезжего из города Сосногорска Республики Коми", - написала она. По данным следствия, вечером 6 марта неизвестные избили 16-летнего подростка, против его воли посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу. Угрожая расправой, они требовали за освобождение 300 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Волк подчеркнула, что юноша по телефону сообщил о похищении своему отцу, который из другого города перечислил на банковскую карту сына требуемую сумму. Часть денег он обналичил в банкомате на территории города Сестрорецка и передал похитителям, а остальные средства в размере 126 тысяч рублей перечислил криптовалютной транзакцией через Telegram-бот. После этого злоумышленники высадили похищенного из машины и скрылись.

https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html

https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, россия, сосногорск (район), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)