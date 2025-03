https://ria.ru/20250308/pedofil-2003632477.html

По стопам Брижит Макрон: британский премьер оказался в центре скандала

08.03.2025

в мире

великобритания

справки

лондон

сша

брижит макрон

илон маск

кир стармер

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. После провальных переговоров в США президент Украины Владимир Зеленский помчался в Лондон, где нашел "утешение" в объятиях премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Похоже, это новый "лучший друг" Киева, заменивший политически почившего Байдена.В свете этого стоит присмотреться повнимательней, что же из себя представляет Кир Стармер, тем более что недавно он оказался в центре грандиозного скандала, когда американский бизнесмен Илон Маск обвинил Стармера в причастности к массовым изнасилованиям в 2008–2013 годах и призвал премьера к отставке.Самый скучный политикРодился будущий премьер 2 сентября 1962 года в Лондоне, чем занимался его отец, не вполне ясно, в своих интервью Кир Стармер говорил просто, что его отец работал на фабрике, но по уточнённым данным его отец владеет собственной компанией Oxted Tool Company, которая, тем не менее, отсутствует в реестре компаний.В семье было четверо детей. У Стармера есть старшая сестра Ана и младшие двойняшки, брат и сестра Ник и Кэти.Получил степень бакалавра в области гражданского права в Оксфордском университете. После обучения долгое время работал адвокатом.В 2008–2013 годах Стармер возглавлял независимый от правительства орган Королевскую прокурорскую службу, который ведет уголовные дела, именно с работой в прокурорской службе и связаны преследующие Стармера скандалы.В 2015 году Стармер избирается в палату общин британского парламента от Лейбористской партии, а в 2020 году ее возглавляет, потеснив своих политических соперников.После победы лейбористов на выборах в 2024 году становится премьер-министром Великобритании.В целом о Стармере сложилось мнение как об одном из самых скучных людей в британской политике. Судя по многочисленным отзывам коллег-лейбористов и политических противников, его главные черты — отсутствие харизмы и тотальная невыразительность.Тем не менее даже такой "скучный" человек стал фигурантом не одного, а даже двух секс-скандалов.Илон Маск: Стармер — соучастник изнасилованийВ начале 2025 года бизнесмен Илон Маск буквально обрушился на премьер-министра, обвинив Стармера в причастности к массовым изнасилованиям в 2008–2013 годах, причем Маск даже призвал премьера уйти в отставку."Стармер был соучастником изнасилований в Британии, когда он был главой Королевской прокурорской службы в течение шести лет. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии", - написал американский предприниматель.Скандал разразился не на пустом месте, по данным газеты Telegraph, не менее тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из мужчин-выходцев из стран Азии, в городе Телфорд, аналогичные преступления также совершались и в других городах по всей Великобритании.В газете делается особый акцент на бездействие полиции и прокуратуры, несколько лет этнические банды насиловали британских детей из неблагополучных семей, а их не остановили из-за боязни обвинений в "расизме".Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура даже прекратила дело против банды насильников, несмотря на наличие неопровержимых доказательств их вины.Британский премьер ответил на обвинения американского бизнесмена о причастности к сексуальной эксплуатации детей, назвав слова Маска ложью и дезинформацией. Правда, затем быстро ушел от ответа на вопрос журналистов о том, будет ли подавать иск против Маска о клевете.Покрывал педофилаНа фоне столь серьезных обвинений Таблоид The Sun публикует материал, где рассматривается роль будущего премьер министра в деле педофила Джимми Сэвила.Получается, что кроме насильников-иностранцев, Стармер мог покрывать бывшего ведущего телешоу Top of the Pops, диджея Джимми Сэвила, обвиненного в сексуальном насилии над учащимися школы для девочек-подростков.О масштабах преступлений Джимми Сэвила общественность узнала только через год после смерти телеведущего, который так и не понес наказание.Были выявлены в общей сложности 589 предполагаемых жертв насилия, из них 450 пострадали от действий Сэвила.Все опять упирается в бездействие прокуратуры, главным аргументом которой стала нехватка доказательств из-за того, что пострадавшие отказались давать показания в суде.И вновь никакой реакции от Королевской прокурорской службы которую на тот момент возглавлял будущий премьер.Стармеру пришлось публично покаяться, по его словам, они ошибочно отклонили многие жалобы на сексуальное насилие, относясь к пострадавшим с неоправданной осторожностью.Но как-то слишком много ошибок находятся в делах о сексуальном насилии, когда преступники не понесли наказания за свои действия. Особенно во время пребывания Стармера на должности главы Королевской прокурорской службы.Похоже, у британцев очень "веселая" жизнь, раз у них считают скучным политика, сумевшего дважды отметиться в омерзительных секс-скандалах.

