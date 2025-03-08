По стопам Брижит Макрон: британский премьер оказался в центре скандала
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. После провальных переговоров в США президент Украины Владимир Зеленский помчался в Лондон, где нашел "утешение" в объятиях премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Похоже, это новый "лучший друг" Киева, заменивший политически почившего Байдена.
В свете этого стоит присмотреться повнимательней, что же из себя представляет Кир Стармер, тем более что недавно он оказался в центре грандиозного скандала, когда американский бизнесмен Илон Маск обвинил Стармера в причастности к массовым изнасилованиям в 2008–2013 годах и призвал премьера к отставке.
© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Самый скучный политик
Родился будущий премьер 2 сентября 1962 года в Лондоне, чем занимался его отец, не вполне ясно, в своих интервью Кир Стармер говорил просто, что его отец работал на фабрике, но по уточнённым данным его отец владеет собственной компанией Oxted Tool Company, которая, тем не менее, отсутствует в реестре компаний.
В семье было четверо детей. У Стармера есть старшая сестра Ана и младшие двойняшки, брат и сестра Ник и Кэти.
© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Получил степень бакалавра в области гражданского права в Оксфордском университете. После обучения долгое время работал адвокатом.
В 2008–2013 годах Стармер возглавлял независимый от правительства орган Королевскую прокурорскую службу, который ведет уголовные дела, именно с работой в прокурорской службе и связаны преследующие Стармера скандалы.
В 2015 году Стармер избирается в палату общин британского парламента от Лейбористской партии, а в 2020 году ее возглавляет, потеснив своих политических соперников.
После победы лейбористов на выборах в 2024 году становится премьер-министром Великобритании.
© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
В целом о Стармере сложилось мнение как об одном из самых скучных людей в британской политике. Судя по многочисленным отзывам коллег-лейбористов и политических противников, его главные черты — отсутствие харизмы и тотальная невыразительность.
Тем не менее даже такой "скучный" человек стал фигурантом не одного, а даже двух секс-скандалов.
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Илон Маск: Стармер — соучастник изнасилований
В начале 2025 года бизнесмен Илон Маск буквально обрушился на премьер-министра, обвинив Стармера в причастности к массовым изнасилованиям в 2008–2013 годах, причем Маск даже призвал премьера уйти в отставку.
"Стармер был соучастником изнасилований в Британии, когда он был главой Королевской прокурорской службы в течение шести лет. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии", - написал американский предприниматель.
© AP PhotoИлон Маск на заседании кабинета американской администрации
© AP Photo
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации
Скандал разразился не на пустом месте, по данным газеты Telegraph, не менее тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, состоящих из мужчин-выходцев из стран Азии, в городе Телфорд, аналогичные преступления также совершались и в других городах по всей Великобритании.
В газете делается особый акцент на бездействие полиции и прокуратуры, несколько лет этнические банды насиловали британских детей из неблагополучных семей, а их не остановили из-за боязни обвинений в "расизме".
Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура даже прекратила дело против банды насильников, несмотря на наличие неопровержимых доказательств их вины.
© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
Британский премьер ответил на обвинения американского бизнесмена о причастности к сексуальной эксплуатации детей, назвав слова Маска ложью и дезинформацией. Правда, затем быстро ушел от ответа на вопрос журналистов о том, будет ли подавать иск против Маска о клевете.
Покрывал педофила
На фоне столь серьезных обвинений Таблоид The Sun публикует материал, где рассматривается роль будущего премьер министра в деле педофила Джимми Сэвила.
Получается, что кроме насильников-иностранцев, Стармер мог покрывать бывшего ведущего телешоу Top of the Pops, диджея Джимми Сэвила, обвиненного в сексуальном насилии над учащимися школы для девочек-подростков.
© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
О масштабах преступлений Джимми Сэвила общественность узнала только через год после смерти телеведущего, который так и не понес наказание.
Были выявлены в общей сложности 589 предполагаемых жертв насилия, из них 450 пострадали от действий Сэвила.
Все опять упирается в бездействие прокуратуры, главным аргументом которой стала нехватка доказательств из-за того, что пострадавшие отказались давать показания в суде.
И вновь никакой реакции от Королевской прокурорской службы которую на тот момент возглавлял будущий премьер.
© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Кир Стармер обращается к своим сторонникам во время митинга в галерее Тейт Модерн в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер обращается к своим сторонникам во время митинга в галерее Тейт Модерн в Лондоне
Стармеру пришлось публично покаяться, по его словам, они ошибочно отклонили многие жалобы на сексуальное насилие, относясь к пострадавшим с неоправданной осторожностью.
Но как-то слишком много ошибок находятся в делах о сексуальном насилии, когда преступники не понесли наказания за свои действия. Особенно во время пребывания Стармера на должности главы Королевской прокурорской службы.
© AP Photo / Justin TallisКир Стармер и Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
© AP Photo / Justin Tallis
Кир Стармер и Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Похоже, у британцев очень "веселая" жизнь, раз у них считают скучным политика, сумевшего дважды отметиться в омерзительных секс-скандалах.