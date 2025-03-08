https://ria.ru/20250308/osnovatel-2003764123.html
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС - РИА Новости, 08.03.2025
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:03:00+03:00
2025-03-08T06:03:00+03:00
2025-03-08T06:03:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
брикс
нато
pink floyd
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_cfa1a35117d0722a7db0c4d435febcc0.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. "Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО", - сказал музыкант. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150-процентные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". При этом посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявлял, что никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа о пошлинах. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. Также обсуждалась перспектива создания общей валюты в рамках объединения, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250307/briks-2003536149.html
https://ria.ru/20250304/titov-2002882575.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_24ce1f6f1834dce8f9a834461f10aa12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, брикс, нато, pink floyd, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, БРИКС, НАТО, Pink Floyd, В мире
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС
Основатель Pink Floyd Уотерс считает, что нужно больше БРИКС и меньше НАТО