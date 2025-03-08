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Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС - РИА Новости, 08.03.2025
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06:03 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/osnovatel-2003764123.html
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС - РИА Новости, 08.03.2025
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:03:00+03:00
2025-03-08T06:03:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО. "Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО", - сказал музыкант. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150-процентные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". При этом посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявлял, что никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа о пошлинах. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. Также обсуждалась перспектива создания общей валюты в рамках объединения, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250307/briks-2003536149.html
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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, брикс, нато, pink floyd, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, БРИКС, НАТО, Pink Floyd, В мире
Основатель Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС

Основатель Pink Floyd Уотерс считает, что нужно больше БРИКС и меньше НАТО

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО.
"Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО", - сказал музыкант.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга
Вчера, 06:46
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150-процентные пошлины и прекратить с ними торговлю. По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали". При этом посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявлял, что никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа о пошлинах.
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах. Также обсуждалась перспектива создания общей валюты в рамках объединения, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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РоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампБРИКСНАТОPink FloydВ мире
 
 
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