https://ria.ru/20250308/nauka-2003657273.html

Белгородские ученые помогут предотвратить нашествие улиток-вредителей

Белгородские ученые помогут предотвратить нашествие улиток-вредителей - РИА Новости, 08.03.2025

Белгородские ученые помогут предотвратить нашествие улиток-вредителей

Прогнозировать риск вторжения вредных для сельского хозяйства чужеродных видов улиток научились исследователи НИУ БелГУ. Созданная ими модель поможет... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:01:00+03:00

2025-03-08T08:01:00+03:00

2025-03-08T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Прогнозировать риск вторжения вредных для сельского хозяйства чужеродных видов улиток научились исследователи НИУ БелГУ. Созданная ими модель поможет контролировать распространение потенциально опасных видов и защищать местные экосистемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Сегодня распространение южных видов улиток за пределы их естественных ареалов наблюдается повсеместно — на Русской равнине и прилегающих территориям, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").Переползая с растения на растение, улитки могут переносить грибковые и вирусные заболевания, поэтому способны нанести значительный урон сельскому хозяйству. Часто они вредят экономическим культурам напрямую, объедая молодые побеги, почки и листья.Успешно осваивая новые территории, чужеродные виды — инвайдеры — могут вытеснять местные, что опасно изменением состава местной фауны. По этой причине распространение моллюсков заставляет ученых оценивать территории с точки зрения их пригодности для обитания инвайдеров."Процесс расселения южных видов улиток идет из года в год, и их популяции сохраняются. Нам важно понимать, какие естественные, не тронутые человеком экосистемы потенциально уязвимы для этих улиток и не опасны ли они для автохтонных, в том числе реликтовых растений и животных", — приводятся в сообщении слова доцента кафедры биологии НИУ "БелГУ" Валерии Адамовой.Как рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ, на сегодняшний день фактическое распространение исследованных южных видов улиток зафиксировано в некоторых регионах европейской территории России, а также в европейских странах. Причерноморские и кавказские виды уже можно встретить в Белгородской области и соседних регионах, в Поволжье, и даже в Московской области.Объектом исследования ученых НИУ БелГУ стали девять видов наземных моллюсков, включая распространенные виноградную и древесную улитки, а также семь южных видов.Полученные в ходе нового исследования результаты показали, что южные виды улиток могут успешно колонизировать новые территории, в пределах Подольской возвышенности, Среднедунайской и Нижнедунайской низменностей. Важно, что улитки могут успешно сосуществовать с человеком на преобразованных им территориях.Наиболее благоприятные для обитания южных улиток территории расположены в Причерноморье, в том числе на южном побережье Крыма, Среднедунайской низменности, на Кавказе, Балканах и связаны с урбанизированными территориями.В ходе исследования учеными были проанализированы данные собственных полевых исследований, коллекции Зоологического института РАН и Зоологического музея МГУ, каталога коллекции Государственного природоведческого музея НАН Украины, литературные данные и данные репозитория GBIF (Global Biodiversity Information Facility).На основе этих данных, а также предикторов – переменных среды из набора WorldClim 2.1 и растровых слоев, созданных по снимкам спутникового сенсора MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), — была разработана модель, прогнозирующая динамику распространения девяти видов брюхоногих моллюсков в России и сопредельных районах Восточной и Южной Европы.Результаты опубликованы в Российском Журнале Биологических Инвазий. Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России.

https://ria.ru/20240707/osa-1957685813.html

https://ri.ria.ru/20250129/nauka-1995304703.html

https://ria.ru/20250205/nauka-1997122101.html

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россия, белгородская область, поволжье, российская академия наук, университетская наука, наука, социальный навигатор, белгородский государственный университет