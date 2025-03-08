https://ria.ru/20250308/nauka-2003657273.html
Белгородские ученые помогут предотвратить нашествие улиток-вредителей
Белгородские ученые помогут предотвратить нашествие улиток-вредителей - РИА Новости, 08.03.2025
Белгородские ученые помогут предотвратить нашествие улиток-вредителей
Прогнозировать риск вторжения вредных для сельского хозяйства чужеродных видов улиток научились исследователи НИУ БелГУ. Созданная ими модель поможет... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:01:00+03:00
2025-03-08T08:01:00+03:00
2025-03-08T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Прогнозировать риск вторжения вредных для сельского хозяйства чужеродных видов улиток научились исследователи НИУ БелГУ. Созданная ими модель поможет контролировать распространение потенциально опасных видов и защищать местные экосистемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Сегодня распространение южных видов улиток за пределы их естественных ареалов наблюдается повсеместно — на Русской равнине и прилегающих территориям, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").Переползая с растения на растение, улитки могут переносить грибковые и вирусные заболевания, поэтому способны нанести значительный урон сельскому хозяйству. Часто они вредят экономическим культурам напрямую, объедая молодые побеги, почки и листья.Успешно осваивая новые территории, чужеродные виды — инвайдеры — могут вытеснять местные, что опасно изменением состава местной фауны. По этой причине распространение моллюсков заставляет ученых оценивать территории с точки зрения их пригодности для обитания инвайдеров."Процесс расселения южных видов улиток идет из года в год, и их популяции сохраняются. Нам важно понимать, какие естественные, не тронутые человеком экосистемы потенциально уязвимы для этих улиток и не опасны ли они для автохтонных, в том числе реликтовых растений и животных", — приводятся в сообщении слова доцента кафедры биологии НИУ "БелГУ" Валерии Адамовой.Как рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ, на сегодняшний день фактическое распространение исследованных южных видов улиток зафиксировано в некоторых регионах европейской территории России, а также в европейских странах. Причерноморские и кавказские виды уже можно встретить в Белгородской области и соседних регионах, в Поволжье, и даже в Московской области.Объектом исследования ученых НИУ БелГУ стали девять видов наземных моллюсков, включая распространенные виноградную и древесную улитки, а также семь южных видов.Полученные в ходе нового исследования результаты показали, что южные виды улиток могут успешно колонизировать новые территории, в пределах Подольской возвышенности, Среднедунайской и Нижнедунайской низменностей. Важно, что улитки могут успешно сосуществовать с человеком на преобразованных им территориях.Наиболее благоприятные для обитания южных улиток территории расположены в Причерноморье, в том числе на южном побережье Крыма, Среднедунайской низменности, на Кавказе, Балканах и связаны с урбанизированными территориями.В ходе исследования учеными были проанализированы данные собственных полевых исследований, коллекции Зоологического института РАН и Зоологического музея МГУ, каталога коллекции Государственного природоведческого музея НАН Украины, литературные данные и данные репозитория GBIF (Global Biodiversity Information Facility).На основе этих данных, а также предикторов – переменных среды из набора WorldClim 2.1 и растровых слоев, созданных по снимкам спутникового сенсора MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), — была разработана модель, прогнозирующая динамику распространения девяти видов брюхоногих моллюсков в России и сопредельных районах Восточной и Южной Европы.Результаты опубликованы в Российском Журнале Биологических Инвазий. Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России.
https://ria.ru/20240707/osa-1957685813.html
https://ri.ria.ru/20250129/nauka-1995304703.html
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россия, белгородская область, поволжье, российская академия наук, университетская наука, наука, социальный навигатор, белгородский государственный университет
Наука, Россия, Белгородская область, Поволжье, Российская академия наук, Университетская наука, Наука, Социальный навигатор, Белгородский государственный университет
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Прогнозировать риск вторжения вредных для сельского хозяйства чужеродных видов улиток научились исследователи НИУ БелГУ.
Созданная ими модель поможет контролировать распространение потенциально опасных видов и защищать местные экосистемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Сегодня распространение южных видов улиток за пределы их естественных ареалов наблюдается повсеместно — на Русской равнине и прилегающих территориям, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").
Переползая с растения на растение, улитки могут переносить грибковые и вирусные заболевания, поэтому способны нанести значительный урон сельскому хозяйству. Часто они вредят экономическим культурам напрямую, объедая молодые побеги, почки и листья.
Успешно осваивая новые территории, чужеродные виды — инвайдеры — могут вытеснять местные, что опасно изменением состава местной фауны. По этой причине распространение моллюсков заставляет ученых оценивать территории с точки зрения их пригодности для обитания инвайдеров.
«
"Процесс расселения южных видов улиток идет из года в год, и их популяции сохраняются. Нам важно понимать, какие естественные, не тронутые человеком экосистемы потенциально уязвимы для этих улиток и не опасны ли они для автохтонных, в том числе реликтовых растений и животных", — приводятся в сообщении слова доцента кафедры биологии НИУ "БелГУ" Валерии Адамовой.
Как рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ, на сегодняшний день фактическое распространение исследованных южных видов улиток зафиксировано в некоторых регионах европейской территории России, а также в европейских странах. Причерноморские и кавказские виды уже можно встретить в Белгородской области и соседних регионах, в Поволжье, и даже в Московской области.
Объектом исследования ученых НИУ БелГУ стали девять видов наземных моллюсков, включая распространенные виноградную и древесную улитки, а также семь южных видов.
Полученные в ходе нового исследования результаты показали, что южные виды улиток могут успешно колонизировать новые территории, в пределах Подольской возвышенности, Среднедунайской и Нижнедунайской низменностей. Важно, что улитки могут успешно сосуществовать с человеком на преобразованных им территориях.
Наиболее благоприятные для обитания южных улиток территории расположены в Причерноморье, в том числе на южном побережье Крыма, Среднедунайской низменности, на Кавказе, Балканах и связаны с урбанизированными территориями.
В ходе исследования учеными были проанализированы данные собственных полевых исследований, коллекции Зоологического института РАН и Зоологического музея МГУ, каталога коллекции Государственного природоведческого музея НАН Украины, литературные данные и данные репозитория GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
На основе этих данных, а также предикторов – переменных среды из набора WorldClim 2.1 и растровых слоев, созданных по снимкам спутникового сенсора MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), — была разработана модель, прогнозирующая динамику распространения девяти видов брюхоногих моллюсков в России и сопредельных районах Восточной и Южной Европы.
Результаты опубликованы
в Российском Журнале Биологических Инвазий. Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России.