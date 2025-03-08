https://ria.ru/20250308/minoborony-2003750490.html

Минобороны рассказало, как женщины в войну помогали приблизить Победу

Минобороны рассказало, как женщины в войну помогали приблизить Победу - РИА Новости, 08.03.2025

Минобороны рассказало, как женщины в войну помогали приблизить Победу

Министерство обороны России на своем сайте запустило новый исторический раздел с архивными документами военного ведомства "В суровые дни вы для нас - боевые... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T00:34:00+03:00

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8-е марта - международный женский день

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство обороны России на своем сайте запустило новый исторический раздел с архивными документами военного ведомства "В суровые дни вы для нас - боевые подруги!", рассказывающий о женщинах, проявивших героизм на полях Великой Отечественной войны и помогавших приближать Победу. "В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие проявили исключительное мужество, отвагу и преданность воинскому долгу. Многие из них непосредственно участвовали в боях, служили снайперами, разведчиками, связистками, медиками, летчицами и артиллеристами, демонстрируя исключительное мужество и стойкость. Другие обеспечивали бесперебойную работу тыловых частей и соединений, внося значительный вклад в поддержание боеспособности Красной Армии. Женщины стойко переносили все тяготы и лишения армейской и фронтовой жизни, не уступая мужчинам в выносливости и целеустремленности", - подчеркивается в сообщении Минобороны РФ. Не было такой военной специальности, которой не овладели бы женщины во время войны. Всего же на военную службу с 1941 по 1945 годы было призвано 490,2 тысячи женщин. "И везде они показали себя как истинные патриотки. За мужество, самоотверженность, героизм, проявленный на полях сражений, 150 тысяч женщин были награждены орденами и медалями, 96 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации", - отмечает МО РФ. Весомый вклад в борьбу с оккупантами внесли женщины и в партизанских формированиях. История не знала столь массового участия женщин в партизанском движении, как в годы Великой Отечественной войны. По учетным данным Центрального штаба партизанского движения на 1 января 1944 года, из 287,4 тысячи советских патриотов, участвовавших в партизанской борьбе, было 26,7 тысячи женщин, а в отдельных отрядах они составляли около четверти всех партизан. Подвиги "Ночных ведьм" "Одним из самых ярких символов мужества и стойкости в годы войны стали советские летчицы. Их вклад в Победу опроверг стереотипы о "неженском деле", доказав, что мастерство, отвага и преданность Родине не зависят от пола", - отмечает российское военное ведомство. Восьмого октября 1941 года был издан приказ Наркомата обороны СССР о создании трех женских авиационных полков в составе Военно-Воздушных Сил Красной армии. Герой Советского Союза Марина Раскова оказала большое содействие тому, чтобы этот день стал отправной точкой героического боевого пути "Ночных ведьм", "Белой лилии Сталинграда" Лидии Литвяк (вошла в историю как самая результативная женщина-истребитель) и многих-многих других летчиц Великой Отечественной. Ярким примером и легендой авиации СССР стал 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, почти полностью состоявший из женщин. Он вошел в историю под прозвищем "Ночные ведьмы". На легких бипланах По-2 (У-2), не имевших брони и радиосвязи, летчицы совершали ночные вылеты, сбрасывая бомбы на позиции врага. Тихий звук моторов позволял им незаметно подбираться к целям, а после атаки резко менять курс, уходя от зенитного огня. Первый боевой вылет женского полка состоялся в ночь на 9 июня 1942 года. За войну полк совершил более 23 тысячи вылетов, а 23 его летчицы получили звание Героя Советского Союза. Заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиаполка Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Магуба Сыртланова совершила около 780 боевых вылетов. Ее экипаж бомбил врага на Кавказе, в Крыму, Белоруссии и Германии, мастерски уходя от прожекторов и зениток. Коллеги вспоминали ее хладнокровие в бою, умение вести за собой летчиц и заботу о подчиненных. "Тов. Сыртланова за период боевых действий на фронте борьбы с немецкими оккупантами сделала 780 боевых вылетов с общим налетом 2200 ч. Сбросила по живой силе и укреплениям противника 41000 кг бомбового груза… Тов. Сыртланова сделала 100 боевых вылетов за освобождение Таманского полуострова. 172 боевых вылета – на Крымский полуостров. Опыт Отечественной войны с большим умением передает молодым летчикам своего звена… Вся ее боевая работа служит образцом для подчиненного состава. Сопровождается высокой эффективностью", – сообщалось в наградном листе Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года о присвоении гвардии старшему лейтенанту Сыртлановой звания Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны представители казахского народа служили в самых разных частях и подразделениях Красной Армии на всех фронтах. Но отдельные истории и судьбы можно назвать уникальными. Одна из них – "ночная ведьма", штурман звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиаполка, гвардии младший лейтенант Хиуаз Доспанова – единственная летчица-казашка, сражавшаяся с фашистами в небе. Она принимала участие в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма, Белоруссии, Польши. Воевать до Победы Доспановой помешала авария. В апреле 1943 года при заходе на посадку из-за погашенных в целях маскировки огней столкнулись два самолета. Три летчицы погибли, и только Доспанова выжила. Она получила травму позвоночника и ног – ее выкинуло из кабины на большой высоте. Благодаря усилиям врачей ампутации удалось избежать, и через полгода летчица с палочкой-тростью, но все же вернулась в часть. "Тов. Доспанова на фронте Отечественной войны по борьбе с немецкими оккупантами с 27 мая 1942 г. За этот период боевой работы произвела 272 боевых ночных вылета, сбросила 32100 кг бомб разного калибра. Летает в любых метеоусловиях. Отлично ориентируется днем и ночью… После первого награждения тов. Доспанова произвела 168 боевых ночных самолетовылетов. Всего вызвано 32 очага пожара и 28 сильных взрывов. Все боевые вылеты сопровождались хорошей эффективностью", - отмечено в приказе командующего 4-й воздушной армией от 22 февраля 1944 года о награждении младшего лейтенанта Доспановой орденом Отечественной войны II степени. Женщины-снайперы С началом войны в СССР была развернута масштабная программа по подготовке женщин-снайперов. В 1942 году открылась Центральная женская школа снайперской подготовки. Для обучения в ней будущие курсанты проходили жесткие отборы: предпочтение отдавалось крепким, физически выносливым девушкам в возрасте до 25 лет, обладавшим отличным зрением, имевшим образованием не ниже семи классов, годным к службе в армии. После обучения вчерашние студентки, учительницы, работницы фабрик, стали грозой для врага. Снайпер 4-го отдельного стрелкового батальона 54-й отдельной стрелковой бригады ефрейтор Лия Молдагулова вошла в историю как одна из самых отважных снайперов Великой Отечественной войны. "Ее жизнь, оборвавшаяся в 18 лет, стала примером беззаветной преданности Родине и беспримерного мужества", - отмечает МО РФ. "Ефрейтор-комсомолка Лия Молдагулова в боях за Советскую Родину покрыла себя неувядаемой славой. Бесстрашная, смелая дочка казахского народа была ярким охотником – снайпером на немецких оккупантов. На ее боевом счету свыше 30 истребленных немецких оккупантов… В момент штурма подступа к железнодорожной станции героиня Молдагулова действовала с разведчиками батальона. Она заметила вражеский миномет, который бил по боевым порядкам нашей пехоты, подобралась к нему и забросала гранатами. Уцелевшего солдата взяла в плен. Дочка казахского народа Лия Молдагулова трижды участвовала в отражении вражеских контратак. В этих схватках она уничтожила 23 немецких солдата и офицера", – отмечалось в наградном листе к указу Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ефрейтору Молдагуловой звания Героя Советского Союза. Свой последний подвиг Молдагулова совершила 14 января 1944 года у деревни Казачиха Новгородской области. Во время атаки немецких войск она, уже получив ранение, отказалась покинуть позицию. Когда враги приблизились, девушка вступила в рукопашный бой, защищая раненую подругу. В том неравном противостоянии она погибла, но ее стойкость позволила советским бойцам удержать рубеж. Через несколько месяцев, 4 июня 1944 года, Молдагуловой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Ее имя навсегда вписано в летопись воинской славы: в Казахстане и России в ее честь названы школы и улицы. В казахстанском городе Актобе установлен памятник этой юной снайперше с винтовкой в руках. Командир армейской роты девушек-снайперов гвардии лейтенант Нина Лобковская вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из четырех женщин, удостоенных звания полного кавалера ордена Славы. "Ее жизнь и служба – это история о мужестве, мастерстве и невероятной силе духа. Командир роты девушек-снайперов, гвардии лейтенант, она не только сама уничтожала врага, но и воспитывала в подчиненных стойкость и профессионализм, став примером для сотен бойцов", - отмечает Минобороны России. "Тов. Лобковская на фронте Отечественной войны с июля 1943 г. В боях неоднократно показывала образцы стойкости, мужества, отваги и умения перехитрить и уничтожить врага. Огнем из снайперской винтовки т. Лобковская лично уничтожила 89 гитлеровцев, в том числе двух офицеров. За период с 1 июня 1944 г. по 10 декабря 1944 г. взвод, которым командовала т. Лобковская, уничтожил свыше 450 немецких солдат и офицеров", – написано в наградном листе к приказу войскам 3-й ударной армией от 5 июля 1945 года о награждении гвардии лейтенанта Лобковской орденом Отечественной войны I степени. Снайпер 284-го стрелкового полка 86-й стрелковой Тартуской дивизии старшина Нина Петрова также была полным кавалером ордена Славы. До войны Петрова неоднократно участвовала в соревнованиях по стрельбе и занимала призовые места. В ноябре 1941 года Петрова добровольно вступает в ряды народного ополчения Ленинграда. Прошла службу в медсанбате, а позже подала рапорт о направлении ее в ряды снайперов. Просьба была удовлетворена. Петрова изо дня в день выходила на боевую позицию, уничтожая врагов, за что была награждена медалями "За боевые заслуги". В последующем она наращивала счет истребленных ею фашистов. Особенно отличилась старшина Петрова в период боев за польский город Эльбинг в феврале 1945 года. Когда продвижение 1-го батальона 284-го стрелкового полка задержали вражеские пулеметы, помогли снайперы. За период с 5 по 10 февраля 1945 года старшина Петрова истребила 32 врага, доведя свой личный счет до 100 уничтоженных солдат и офицеров. Первого мая 1945 года выдающийся снайпер Великой Отечественной войны Нина Петрова погибла в автомобильной катастрофе близ города Штеттин (Польша). В годы войны она подготовила более 500 снайперов, а ее собственный личный счет составил свыше 120 уничтоженных противников. В период Великой Отечественной войны женщины служили в различных родах войск. В пехоте они занимали должности стрелков и пулеметчиков, участвуя в наступательных и оборонительных операциях. В зенитных частях женщины входили в расчеты орудий, отражая авианалеты противника и защищая стратегические объекты. В войсках связи они обеспечивали стабильную коммуникацию между подразделениями, часто восстанавливая линии под обстрелом. Их работа требовала высокой подготовки и выносливости. Многие были отмечены государственными наградами за выполнение боевых задач. Наводчик пулеметного расчета 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии сержант Дануте Станелиене была еще одной женщиной-полным кавалером ордена Славы. Станелиене добровольцем вступила в ряды Красной Армии в 1942 году. Боевое крещение молодая пулеметчица приняла в самом пекле Курской битвы. Двадцать четвертого ноября 1943 года ее полк вел тяжелые бои под деревней Родные Городокского района, Витебской области, особенно ожесточенное сражение развернулось за сам районный центр Городок – важный опорный пункт обороны гитлеровцев на витебском направлении. После одного из артиллерийских налетов был тяжело ранен командир отделения пулеметчиков 167-го стрелкового полка, и именно рядовой Станелиене приняла командование на себя. Воодушевляя личным примером бойцов и подбадривая наступающих боевых товарищей, она умело выбирала огневые позиции и прикрывала огнем своего пулемета атакующие цепи красноармейцев, уничтожив несколько десятков гитлеровцев. В начале октября 1944 года передовой отряд действовавшей в направлении города Мемель (ныне литовская Клайпеда) 16-й дивизии преследовал отступавшего противника, когда у селения Байнуты неожиданно наткнулся на сильный немецкий заслон. В результате последовавшей контратаки одна из стрелковых рот оказалась отрезанной от своих. Передать срочное приказание командиру окруженной роты вызвалась Станелиене, которая хорошо знала местность. Один из вражеских автоматчиков заметил связную и принялся поливать ее очередями. Но и тут сержант Станилиене продемонстрировала редкостное хладнокровие: залегла, выяснила, откуда по ней стреляют, подкралась к обнаруженной позиции и срезала немца из своего автомата ППШ. Труднейшее задание в итоге было выполнено. Миллионы спасенных жизнейЖенщины-медики в годы войны спасли миллионы жизней, работая в условиях постоянной опасности. Врачи, медсестры и санитарки выносили раненых с поля боя, проводили операции в полевых госпиталях и боролись с эпидемиями. Роль военного медика доказала, что даже без оружия можно стать частью Победы – через отвагу и умение сохранять жизни даже в самых суровых условиях. Санитарный инструктор 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковая дивизии, гвардии старшина медицинской службы Матрёна Нечепорчукова - тоже полный кавалер ордена Славы. Одно из первых испытаний выпало на ее долю осенью 1943 года – в боях на правом берегу Днепра с 27 по 30 сентября 1943 года она вынесла с поля боя 24 тяжело раненых бойцов и офицеров и оказала помощь 49 раненым. История хирурга отдельной медсанроты 58-й отдельной стрелковой бригады военврача 2-го ранга Рафы Айдарбековой "напоминает о том, что Победа была невозможна без тех, кто оставался в окопах, чтобы вернуть солдат к жизни", подчеркивает МО РФ. "Проявила исключительную заботу красным бойцам и командиром, отдав все свои знания молодого хирурга на спасение десятков в жизней. С порученной работой справилась на отлично. Не щадя своей силы, четверо суток не отходила от своего рабочего места. В минуты опасности (артиллерийского обстрела и самолетов противника) имеет исключительную силу волю, сохраняет спокойствие, не покидая раненых бойцов и командиров", - сказано в наградном листе к приказу войскам 8-й армии от 7 марта 1943 года о награждении военврача 2-го ранга Айдарбековой орденом Красной Звезды.

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Дарья Буймова

безопасность, россия, ссср, белоруссия, лидия литвяк, 8-е марта - международный женский день, 80-летие победы в великой отечественной войне