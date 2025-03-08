https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html

"Как можно быстрее": в Британии раскрыли, что задумал Макрон

"Как можно быстрее": в Британии раскрыли, что задумал Макрон - РИА Новости, 08.03.2025

"Как можно быстрее": в Британии раскрыли, что задумал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет поднять волну истерии в Европе, чтобы занять место лидера и диктовать свои условия, заявил британский аналитик... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:43:00+03:00

2025-03-08T03:43:00+03:00

2025-03-08T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет поднять волну истерии в Европе, чтобы занять место лидера и диктовать свои условия, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran."Макрон пытается поднять волну истерии, паники и сумасшествия в Европе, чтобы продвинуть свой план, согласно которому Франция с ним во главе станет лидером Европы", — сказал Меркурис.Кроме того, аналитик отметил, что за высказываниями Макрона о российской угрозе скрывается исторический страх Парижа перед усилением Германии в процессе перевооружения, поэтому лидер Пятой республики торопится закрепить свой авторитет."Макрон хочет превратить Европу в некое подобие Французской империи, и он хочет сделать это как можно быстрее, пока Германия не завершила перевооружение", — заключил обозреватель.Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Кроме того, глава государства неоднократно предлагал отправить французские войска на Украину в качестве миротворцев.

https://ria.ru/20250307/makron-2003728566.html

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

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в мире, европа, франция, германия, александр меркурис, эммануэль макрон, евросоюз, нато