https://ria.ru/20250308/koreya-2003793432.html

Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор

Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор - РИА Новости, 08.03.2025

Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:58:00+03:00

2025-03-08T11:58:00+03:00

2025-03-08T14:14:00+03:00

южная корея

юн сок ель

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обстановка в южной корее

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СЕУЛ, 8 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, сообщило агентство Рёнхап."Президент Юн вышел из главных ворот следственного изолятора, поприветствовал своих сторонников", — говорится в публикации.По данным Рёнхап, Юн Сок Ёль поблагодарил судей за их "смелость и решительность" в корректировке "незаконных действий", после чего сел в машину службы охраны и отправился, вероятно, в свою резиденцию.Политический кризис в Южной КорееВ январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа. Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.

https://ria.ru/20250301/miting-2002488543.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

южная корея, юн сок ель, в мире, обстановка в южной корее