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Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор - РИА Новости, 08.03.2025
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11:58 08.03.2025 (обновлено: 14:14 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/koreya-2003793432.html
Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор
Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор - РИА Новости, 08.03.2025
Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:58:00+03:00
2025-03-08T14:14:00+03:00
южная корея
юн сок ель
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СЕУЛ, 8 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, сообщило агентство Рёнхап."Президент Юн вышел из главных ворот следственного изолятора, поприветствовал своих сторонников", — говорится в публикации.По данным Рёнхап, Юн Сок Ёль поблагодарил судей за их "смелость и решительность" в корректировке "незаконных действий", после чего сел в машину службы охраны и отправился, вероятно, в свою резиденцию.Политический кризис в Южной КорееВ январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа. Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
https://ria.ru/20250301/miting-2002488543.html
https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html
https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html
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южная корея, юн сок ель, в мире, обстановка в южной корее
Южная Корея, Юн Сок Ель, В мире, Обстановка в Южной Корее
Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор

Рёнхап: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор

© AP Photo / Jung Yeon-je/PoolЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Jung Yeon-je/Pool
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, сообщило агентство Рёнхап.
"Президент Юн вышел из главных ворот следственного изолятора, поприветствовал своих сторонников", — говорится в публикации.
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В субботу прокуратура Южной Кореи решила освободить политика после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.

По данным Рёнхап, Юн Сок Ёль поблагодарил судей за их "смелость и решительность" в корректировке "незаконных действий", после чего сел в машину службы охраны и отправился, вероятно, в свою резиденцию.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Президент Южной Кореи в суде извинился перед гражданами
25 февраля, 16:28

Политический кризис в Южной Корее

В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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