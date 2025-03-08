https://ria.ru/20250308/kazahstan-2003832005.html

В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка

В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка - РИА Новости, 08.03.2025

В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка

Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничительные меры по картсчетам казахстанского Kaspi банка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:21:00+03:00

2025-03-08T17:21:00+03:00

2025-03-08T17:21:00+03:00

казахстан

северо-казахстанская область

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

АЛМА-АТА, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничительные меры по картсчетам казахстанского Kaspi банка, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. "В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам АО "Kaspi bank" - до 10 суток. По результатам проверки ограничения будут сняты. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства. Иные сведения, связанные с досудебным расследованием, на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных досудебного расследования - ред.), разглашению не подлежат. Вопрос находится на контроле", - говорится в сообщении. В субботу казахстанские СМИ сообщили, что в чате под названием "Арест счетов" граждане России, проживающие на севере Казахстана, сообщили о блокировке своих карточных счетов. В сообщении указывалось, что блокировку наложили 7 марта по решению департамента полиции Петропавловска. Уточнялось, что ограничения затронули около двух тысяч человек, включая как россиян, так и граждан Казахстана. Пользователи высказали предположение, что уголовное дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.

https://ria.ru/20250220/kazahstan-2000477373.html

казахстан

северо-казахстанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, северо-казахстанская область, россия, в мире