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В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка - РИА Новости, 08.03.2025
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17:21 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/kazahstan-2003832005.html
В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка
В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка - РИА Новости, 08.03.2025
В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка
Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничительные меры по картсчетам казахстанского Kaspi банка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T17:21:00+03:00
2025-03-08T17:21:00+03:00
казахстан
северо-казахстанская область
россия
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АЛМА-АТА, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничительные меры по картсчетам казахстанского Kaspi банка, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. "В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам АО "Kaspi bank" - до 10 суток. По результатам проверки ограничения будут сняты. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства. Иные сведения, связанные с досудебным расследованием, на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных досудебного расследования - ред.), разглашению не подлежат. Вопрос находится на контроле", - говорится в сообщении. В субботу казахстанские СМИ сообщили, что в чате под названием "Арест счетов" граждане России, проживающие на севере Казахстана, сообщили о блокировке своих карточных счетов. В сообщении указывалось, что блокировку наложили 7 марта по решению департамента полиции Петропавловска. Уточнялось, что ограничения затронули около двух тысяч человек, включая как россиян, так и граждан Казахстана. Пользователи высказали предположение, что уголовное дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.
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северо-казахстанская область
россия
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казахстан, северо-казахстанская область, россия, в мире
Казахстан, Северо-Казахстанская область, Россия, В мире
В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка

Прокуратура Северо-Казахстанской области ввела ограничения по картам Kaspi банка

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничительные меры по картсчетам казахстанского Kaspi банка, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
"В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам АО "Kaspi bank" - до 10 суток. По результатам проверки ограничения будут сняты. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства. Иные сведения, связанные с досудебным расследованием, на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных досудебного расследования - ред.), разглашению не подлежат. Вопрос находится на контроле", - говорится в сообщении.
В субботу казахстанские СМИ сообщили, что в чате под названием "Арест счетов" граждане России, проживающие на севере Казахстана, сообщили о блокировке своих карточных счетов. В сообщении указывалось, что блокировку наложили 7 марта по решению департамента полиции Петропавловска. Уточнялось, что ограничения затронули около двух тысяч человек, включая как россиян, так и граждан Казахстана. Пользователи высказали предположение, что уголовное дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.
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