В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка
Прокуратура Северо-Казахстанской области ввела ограничения по картам Kaspi банка
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Северо-Казахстанской области в рамках уголовного дела ввела ограничительные меры по картсчетам казахстанского Kaspi банка, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
"В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам АО "Kaspi bank" - до 10 суток. По результатам проверки ограничения будут сняты. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства. Иные сведения, связанные с досудебным расследованием, на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных досудебного расследования - ред.), разглашению не подлежат. Вопрос находится на контроле", - говорится в сообщении.
В субботу казахстанские СМИ сообщили, что в чате под названием "Арест счетов" граждане России, проживающие на севере Казахстана, сообщили о блокировке своих карточных счетов. В сообщении указывалось, что блокировку наложили 7 марта по решению департамента полиции Петропавловска. Уточнялось, что ограничения затронули около двух тысяч человек, включая как россиян, так и граждан Казахстана. Пользователи высказали предположение, что уголовное дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.
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