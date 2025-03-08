Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада
Карлсон: поддержка Западом войны против Асада привела к гибели христиан
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поддержка Западом войны против бывшего президента Сирии Башара Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон.
"На протяжении десятилетий Башар Асад защищал религиозные меньшинства в Сирии, в том числе многочисленное христианское население страны... Чем слабее был Асад, тем больше христиан погибало. За те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали войну против Асада, процент христиан в Сирии сократился с десяти до двух", - написал Карлсон в социальной сети X.
Журналист обратил внимание на то, что после ухода Асада с поста президента святые места христиан "оскверняются".
"Неоконсервативные проекты на Ближнем Востоке неизменно уничтожают древние христианские общины, от Ирака до Газы и во многих других местах между ними. Может ли это быть случайностью? Задайтесь вопросом", - добавил он.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.