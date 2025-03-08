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Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада - РИА Новости, 08.03.2025
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14:30 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/karlson-2003813074.html
Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада
Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада - РИА Новости, 08.03.2025
Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада
Поддержка Западом войны против бывшего президента Сирии Башара Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:30:00+03:00
2025-03-08T14:30:00+03:00
в мире
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
башар асад
такер карлсон
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поддержка Западом войны против бывшего президента Сирии Башара Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон. "На протяжении десятилетий Башар Асад защищал религиозные меньшинства в Сирии, в том числе многочисленное христианское население страны... Чем слабее был Асад, тем больше христиан погибало. За те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали войну против Асада, процент христиан в Сирии сократился с десяти до двух", - написал Карлсон в социальной сети X. Журналист обратил внимание на то, что после ухода Асада с поста президента святые места христиан "оскверняются". "Неоконсервативные проекты на Ближнем Востоке неизменно уничтожают древние христианские общины, от Ирака до Газы и во многих других местах между ними. Может ли это быть случайностью? Задайтесь вопросом", - добавил он. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.
https://ria.ru/20250301/damask-2002510289.html
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сирия
латакия (город)
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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, такер карлсон
В мире, Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Башар Асад, Такер Карлсон
Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада

Карлсон: поддержка Западом войны против Асада привела к гибели христиан

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поддержка Западом войны против бывшего президента Сирии Башара Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон.
"На протяжении десятилетий Башар Асад защищал религиозные меньшинства в Сирии, в том числе многочисленное христианское население страны... Чем слабее был Асад, тем больше христиан погибало. За те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали войну против Асада, процент христиан в Сирии сократился с десяти до двух", - написал Карлсон в социальной сети X.
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада
1 марта, 22:20
Журналист обратил внимание на то, что после ухода Асада с поста президента святые места христиан "оскверняются".
"Неоконсервативные проекты на Ближнем Востоке неизменно уничтожают древние христианские общины, от Ирака до Газы и во многих других местах между ними. Может ли это быть случайностью? Задайтесь вопросом", - добавил он.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений на силовиков в Сирии
7 марта, 00:44
 
В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Башар АсадТакер Карлсон
 
 
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