https://ria.ru/20250308/karlson-2003813074.html

Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада

Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада - РИА Новости, 08.03.2025

Карлсон раскритиковал действия Запада против Асада

Поддержка Западом войны против бывшего президента Сирии Башара Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:30:00+03:00

2025-03-08T14:30:00+03:00

2025-03-08T14:30:00+03:00

в мире

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

башар асад

такер карлсон

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поддержка Западом войны против бывшего президента Сирии Башара Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон. "На протяжении десятилетий Башар Асад защищал религиозные меньшинства в Сирии, в том числе многочисленное христианское население страны... Чем слабее был Асад, тем больше христиан погибало. За те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали войну против Асада, процент христиан в Сирии сократился с десяти до двух", - написал Карлсон в социальной сети X. Журналист обратил внимание на то, что после ухода Асада с поста президента святые места христиан "оскверняются". "Неоконсервативные проекты на Ближнем Востоке неизменно уничтожают древние христианские общины, от Ирака до Газы и во многих других местах между ними. Может ли это быть случайностью? Задайтесь вопросом", - добавил он. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет. В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.

https://ria.ru/20250301/damask-2002510289.html

https://ria.ru/20250307/storonniki-2003517606.html

сирия

латакия (город)

тартус (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, такер карлсон