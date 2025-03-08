https://ria.ru/20250308/izrail-2003752767.html

Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара

Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара - РИА Новости, 08.03.2025

Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара

Израилю предлагались гарантии безопасности и экономическая интеграция в арабский мир в обмен на согласие создать независимое палестинское государство, но он... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:13:00+03:00

2025-03-08T01:13:00+03:00

2025-03-08T01:38:00+03:00

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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Израилю предлагались гарантии безопасности и экономическая интеграция в арабский мир в обмен на согласие создать независимое палестинское государство, но он отверг все подобные предложения, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью было размещено в микроблоге журналиста в социальной сети Х."Мы говорили, что готовы предоставить гарантии безопасности для Израиля, все мы будем экономически интегрированы друг с другом, даже предлагалась демилитаризация будущего палестинского государства, то есть не полная его независимость, таким образом, фактически были готовы предложить всё, но в ответ всегда всё только отвергалось. В Израиле были только несколько лидеров, имевших смелость сказать, что это единственное решение, но в последние годы мы не видели ни одного из них", - отметил Аль Тани.По его словам, риски для безопасности Израиля существуют из-за того, что палестинского государства нет, а не появятся, если оно будет создано.

https://ria.ru/20250302/katar-2002634674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, израиль, такер карлсон