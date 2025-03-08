Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара
Премьер Катара Аль Тани: Израиль отверг предлагавшиеся ему гарантии безопасности
© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Израилю предлагались гарантии безопасности и экономическая интеграция в арабский мир в обмен на согласие создать независимое палестинское государство, но он отверг все подобные предложения, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью было размещено в микроблоге журналиста в социальной сети Х.
"Мы говорили, что готовы предоставить гарантии безопасности для Израиля, все мы будем экономически интегрированы друг с другом, даже предлагалась демилитаризация будущего палестинского государства, то есть не полная его независимость, таким образом, фактически были готовы предложить всё, но в ответ всегда всё только отвергалось. В Израиле были только несколько лидеров, имевших смелость сказать, что это единственное решение, но в последние годы мы не видели ни одного из них", - отметил Аль Тани.
По его словам, риски для безопасности Израиля существуют из-за того, что палестинского государства нет, а не появятся, если оно будет создано.
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