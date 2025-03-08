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Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара - РИА Новости, 08.03.2025
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01:13 08.03.2025 (обновлено: 01:38 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/izrail-2003752767.html
Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара
Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара - РИА Новости, 08.03.2025
Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара
Израилю предлагались гарантии безопасности и экономическая интеграция в арабский мир в обмен на согласие создать независимое палестинское государство, но он... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:13:00+03:00
2025-03-08T01:38:00+03:00
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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Израилю предлагались гарантии безопасности и экономическая интеграция в арабский мир в обмен на согласие создать независимое палестинское государство, но он отверг все подобные предложения, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью было размещено в микроблоге журналиста в социальной сети Х."Мы говорили, что готовы предоставить гарантии безопасности для Израиля, все мы будем экономически интегрированы друг с другом, даже предлагалась демилитаризация будущего палестинского государства, то есть не полная его независимость, таким образом, фактически были готовы предложить всё, но в ответ всегда всё только отвергалось. В Израиле были только несколько лидеров, имевших смелость сказать, что это единственное решение, но в последние годы мы не видели ни одного из них", - отметил Аль Тани.По его словам, риски для безопасности Израиля существуют из-за того, что палестинского государства нет, а не появятся, если оно будет создано.
https://ria.ru/20250302/katar-2002634674.html
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в мире, катар, израиль, такер карлсон
В мире, Катар, Израиль, Такер Карлсон
Израилю предлагали гарантии безопасности, заявил премьер Катара

Премьер Катара Аль Тани: Израиль отверг предлагавшиеся ему гарантии безопасности

© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Израилю предлагались гарантии безопасности и экономическая интеграция в арабский мир в обмен на согласие создать независимое палестинское государство, но он отверг все подобные предложения, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью было размещено в микроблоге журналиста в социальной сети Х.
"Мы говорили, что готовы предоставить гарантии безопасности для Израиля, все мы будем экономически интегрированы друг с другом, даже предлагалась демилитаризация будущего палестинского государства, то есть не полная его независимость, таким образом, фактически были готовы предложить всё, но в ответ всегда всё только отвергалось. В Израиле были только несколько лидеров, имевших смелость сказать, что это единственное решение, но в последние годы мы не видели ни одного из них", - отметил Аль Тани.
По его словам, риски для безопасности Израиля существуют из-за того, что палестинского государства нет, а не появятся, если оно будет создано.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Катар осудил запрет Израиля на поставки гумпомощи в Газу
2 марта, 23:52
 
В миреКатарИзраильТакер Карлсон
 
 
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