https://ria.ru/20250308/gretsiya-2003751617.html

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительства

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительства - РИА Новости, 08.03.2025

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительства

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительства, его поддержали 136 депутатов при необходимом 151 голосе из 300. Против высказались 157 депутатов -... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T00:50:00+03:00

2025-03-08T00:50:00+03:00

2025-03-08T01:21:00+03:00

греция

в мире

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительства, его поддержали 136 депутатов при необходимом 151 голосе из 300. Против высказались 157 депутатов - члены фракции правящей партии "Новая демократия" и один независимый. Воздержавшихся не было. Всего голосовали 293 депутата."Предложение о выражении недоверия не собрало предусмотренное регламентом количество голосов и отклоняется", - объявил председательствующий после поименного голосования под аплодисменты депутатов правящей партии.Трансляцию заседания вел парламентский телеканал.До этого в течение трех дней проходили острые дебаты.Чтобы быть принятым парламентом, вотум недоверия должен получить абсолютное большинство голосов от общего числа депутатов, то есть 151 голос или больше.Оппозиция инициировала вотум недоверия, заведомо зная, что он не пройдет. Однако предусмотренные регламентом трехдневные дебаты дают возможность детально обсудить политику правительства и высказать все претензии. В частности, оппозиция упоминала многочисленные скандалы с нынешним правительством, массовое прослушивание телефонных разговоров политиков, министров, журналистов.Оппозиция обвинила правительство страны в затягивании расследования и сокрытии доказательств по делу о крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, произошедшей в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи. Тогда погибли 57 человек.По заявлению оппозиции, беспрецедентно многолюдные митинги 26 января и 28 февраля 2025 года продемонстрировали устоявшуюся веру общества в ответственность правительства как за саму аварию, так и за обстоятельства, приведшие к столкновению поездов, а также за попытку скрыть ответственность правительства за действия и бездействие, приведшие к трагедии. По мнению оппозиции, к преступной халатности и безразличию правительства в период, предшествовавший аварии, добавилась не менее преступная и методичная попытка скрыть свою ответственность за произошедшее впоследствии.Правительство отвергло все обвинения, заявляя, что решение должен вынести суд.Премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая с заключительным словом, сказал, что это правительство было выбрано на выборах народом, и "оно будет продолжать править, правится или не нравится это" оппозиции, еще два года, до выборов 2027 года.Во время голосования возле парламента проходил многотысячный митинг с антиправительственными лозунгами.

https://ria.ru/20250307/zapad-2003743438.html

https://ria.ru/20250226/gretsiya-2001831981.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, в мире, кириакос мицотакис