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Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы - РИА Новости, 08.03.2025
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Туризм
 
09:05 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/eksperty-2003774788.html
Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы
Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы - РИА Новости, 08.03.2025
Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы
Российские туристы чаще всего во время путешествий за рубежом и на территории страны страдают от укусов насекомых и нападения обезьян, говорится в исследовании... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские туристы чаще всего во время путешествий за рубежом и на территории страны страдают от укусов насекомых и нападения обезьян, говорится в исследовании "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)", - говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников "Т-Страхования" за 2024-2025 годы. "Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями - медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%)", - выяснили аналитики. Среди менее типичных случаев столкновения туристов с экзотическими животными за прошедшие два года в компании отметили нападения капибары и дамана Брюса в Таиланде и мусанга в Индонезии. "В топ стран, где путешественники чаще всего обращались за помощью после встречи с животными, вошли Таиланд (38% от всех обращений за два года), Индонезия (14%), Турция (10%), Шри-Ланка (6%)", - говорится в исследовании. При этом отмечается, что для Таиланда чаще всего характерны страховые случаи, связанные с реакцией на укусы экзотических насекомых, ожоги от медуз и травмы после встречи с морскими ежами. "Для Индонезии - нападения обезьян, собак и укусы насекомых, для Турции - укусы собак и кошек, ужаления ската. В путешествиях по России в подавляющем большинстве случаев (свыше 90%) туристы обращались за помощью после укусов клещей", - рассказали аналитики.
https://ria.ru/20250118/lechenie-1994367590.html
https://ria.ru/20241107/obezyany-1982435893.html
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новости - туризм, таиланд, индонезия, турция
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Индонезия, Турция
Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы

T-Data: россияне чаще всего страдают от укусов насекомых и нападения обезьян

© РИА Новости / Мария СеливановаМарокко. Туристы у океана в Агадире
Марокко. Туристы у океана в Агадире - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Марокко. Туристы у океана в Агадире. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские туристы чаще всего во время путешествий за рубежом и на территории страны страдают от укусов насекомых и нападения обезьян, говорится в исследовании "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)", - говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников "Т-Страхования" за 2024-2025 годы.
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"Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями - медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%)", - выяснили аналитики.
Среди менее типичных случаев столкновения туристов с экзотическими животными за прошедшие два года в компании отметили нападения капибары и дамана Брюса в Таиланде и мусанга в Индонезии.
"В топ стран, где путешественники чаще всего обращались за помощью после встречи с животными, вошли Таиланд (38% от всех обращений за два года), Индонезия (14%), Турция (10%), Шри-Ланка (6%)", - говорится в исследовании.
При этом отмечается, что для Таиланда чаще всего характерны страховые случаи, связанные с реакцией на укусы экзотических насекомых, ожоги от медуз и травмы после встречи с морскими ежами. "Для Индонезии - нападения обезьян, собак и укусы насекомых, для Турции - укусы собак и кошек, ужаления ската. В путешествиях по России в подавляющем большинстве случаев (свыше 90%) туристы обращались за помощью после укусов клещей", - рассказали аналитики.
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