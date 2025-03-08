Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы
T-Data: россияне чаще всего страдают от укусов насекомых и нападения обезьян
Марокко. Туристы у океана в Агадире. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские туристы чаще всего во время путешествий за рубежом и на территории страны страдают от укусов насекомых и нападения обезьян, говорится в исследовании "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)", - говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников "Т-Страхования" за 2024-2025 годы.
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"Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями - медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%)", - выяснили аналитики.
При этом отмечается, что для Таиланда чаще всего характерны страховые случаи, связанные с реакцией на укусы экзотических насекомых, ожоги от медуз и травмы после встречи с морскими ежами. "Для Индонезии - нападения обезьян, собак и укусы насекомых, для Турции - укусы собак и кошек, ужаления ската. В путешествиях по России в подавляющем большинстве случаев (свыше 90%) туристы обращались за помощью после укусов клещей", - рассказали аналитики.
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