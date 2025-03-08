https://ria.ru/20250308/dom-2003845328.html

Новый дом культуры в Костромской области открыли к 8 марта

Новый дом культуры в Костромской области открыли к 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025

Новый дом культуры в Костромской области открыли к 8 марта

Открытие нового дома культуры в селе Завражье Костромской области приурочили к празднованию 8 марта, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T19:28:00+03:00

2025-03-08T19:28:00+03:00

2025-03-08T19:28:00+03:00

костромская область

кадыйский район

сергей ситников

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КОСТРОМА, 8 мар - РИА Новости. Открытие нового дома культуры в селе Завражье Костромской области приурочили к празднованию 8 марта, сообщает администрация региона. Сообщается, что поручение построить новый дом культуры в Завражье губернатор Сергей Ситников дал во время рабочей поездки в Кадыйский район три года назад. После того, как старый клуб вышел из строя, творческие коллективы ютились сначала в здании ФАПа, потом в выделенном помещении администрации. Людям было негде собраться, пообщаться, организовать общий досуг. "Сегодня глава региона лично приехал на открытие нового дома культуры и поздравил с праздником 8 марта жительниц села Завражье. Сергея Ситникова местные жители встретили со словами благодарности и аплодисментами у крыльца клуба", - говорится в сообщении. Жительница села Татьяна Половинкина, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации, отметила, что новый ДК - это "просто дворец". "Раньше мы тут танцевали и влюблялись. Теперь в новом прекрасном здании будут заниматься творчеством, плясать и влюбляться наши внуки", - сказала Половинкина. На строительство нового Дома культуры из федерального бюджета регион привлек 73 миллиона рублей. В новом клубе оборудовано просторное фойе, зрительный зал на 100 мест, сцена. Все кабинеты и залы обеспечены новой мебелью и техникой. В клубе продолжат работу 8 творческих объединений. Также планируется открытие художественной студии, патриотического клуба и клуба волонтеров культуры. "Прежде всего, хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Хорошо, что появляются новые объекты на территории Костромской области, в том числе, объекты культуры. Очень рассчитываю, что Дом культуры будет работать постоянно, и что тут, как и в прежние годы, будут проходить дискотеки, кинопоказы, заниматься творческие объединения", - приветствовал жителей губернатор Костромской области Сергей Ситников. Глава региона вручил грамоту и памятную медаль Всемирного фестиваля молодежи специалисту по методике клубной работы Завражного сельского дома культуры Олесе Беловой. Она представляла костромской край на фестивале и помогала с организацией творческих площадок участникам. Благодарность губернатора Костромской области вручена сотруднику представителю ООО "Металл-Трейд" Исамутдину Магомаеву. Компания оперативно и качественно достроила дом культуры после недобросовестного подрядчика.

https://ria.ru/20250228/podderzhka-2002330383.html

https://ria.ru/20250116/polikliniki-1994088891.html

https://ria.ru/20250227/sitnikov-2002059423.html

кадыйский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кадыйский район, сергей ситников