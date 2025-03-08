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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 08.03.2025 (обновлено: 14:58 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/bpla-2003814919.html
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области - РИА Новости, 08.03.2025
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области
Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:43:00+03:00
2025-03-08T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 8 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гусев в своём Telegram-канале. В регионе в 13.02 мск был запущен сигнал опасности атаки БПЛА, он продлился 1 час 21 минуту, его отменили в 14.23 мск.
https://ria.ru/20250304/rossiyanin-2002906255.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области

Губернатор Гусев: пострадавших при атаке дронов ВСУ в Воронежской области нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гусев в своём Telegram-канале.
В регионе в 13.02 мск был запущен сигнал опасности атаки БПЛА, он продлился 1 час 21 минуту, его отменили в 14.23 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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