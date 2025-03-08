https://ria.ru/20250308/bpla-2003814919.html

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области - РИА Новости, 08.03.2025

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области

Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:43:00+03:00

2025-03-08T14:43:00+03:00

2025-03-08T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОРОНЕЖ, 8 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гусев в своём Telegram-канале. В регионе в 13.02 мск был запущен сигнал опасности атаки БПЛА, он продлился 1 час 21 минуту, его отменили в 14.23 мск.

https://ria.ru/20250304/rossiyanin-2002906255.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)