https://ria.ru/20250308/boevik-2003789844.html

Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса"

Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса" - РИА Новости, 08.03.2025

Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса"

Мохаммад Шарифулла, по данным американских властей, признавшийся в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:27:00+03:00

2025-03-08T11:27:00+03:00

2025-03-08T15:43:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

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александр бортников

крокус сити холл

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ДУШАНБЕ, 8 мар – РИА Новости. Мохаммад Шарифулла, по данным американских властей, признавшийся в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", является гражданином Афганистана, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана. Ранее Минюст США выступил с утверждением, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокусе". "Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шафиулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана", - сказал собеседник агентства. Он также подтвердил, что, по сведениям спецслужб Таджикистана, Шафиулла был выдан Пакистаном по запросу США. По его словам, в Таджикистане он ни по каким уголовным делам не проходит. Изначально о поимке Шарифуллы объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, сша, россия, дональд трамп, александр бортников, крокус сити холл, фбр