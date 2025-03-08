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Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса" - РИА Новости, 08.03.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:27 08.03.2025 (обновлено: 15:43 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/boevik-2003789844.html
Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса"
Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса" - РИА Новости, 08.03.2025
Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса"
Мохаммад Шарифулла, по данным американских властей, признавшийся в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:27:00+03:00
2025-03-08T15:43:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
в мире
таджикистан
сша
россия
дональд трамп
александр бортников
крокус сити холл
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ДУШАНБЕ, 8 мар – РИА Новости. Мохаммад Шарифулла, по данным американских властей, признавшийся в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", является гражданином Афганистана, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана. Ранее Минюст США выступил с утверждением, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокусе". "Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шафиулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана", - сказал собеседник агентства. Он также подтвердил, что, по сведениям спецслужб Таджикистана, Шафиулла был выдан Пакистаном по запросу США. По его словам, в Таджикистане он ни по каким уголовным делам не проходит. Изначально о поимке Шарифуллы объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
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в мире, таджикистан, сша, россия, дональд трамп, александр бортников, крокус сити холл, фбр
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Таджикистан, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, ФБР
Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса"

Задержанный в США инструктор боевиков из "Крокуса" имеет гражданство Афганистана

© Фото : FBIЗадержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : FBI
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
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ДУШАНБЕ, 8 мар – РИА Новости. Мохаммад Шарифулла, по данным американских властей, признавшийся в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", является гражданином Афганистана, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.
Ранее Минюст США выступил с утверждением, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокусе".
Здание делового центра Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
2 января, 13:11
"Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шафиулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана", - сказал собеседник агентства.
Он также подтвердил, что, по сведениям спецслужб Таджикистана, Шафиулла был выдан Пакистаном по запросу США. По его словам, в Таджикистане он ни по каким уголовным делам не проходит.
Изначально о поимке Шарифуллы объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Запад объявил террористическую войну России
13 июня 2024, 08:00
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля 2024, 08:00
 
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