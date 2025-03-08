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Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/bespilotniki-2003786354.html
Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Украинские войска за минувшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 30 раз беспилотниками, один человек пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:50:00+03:00
2025-03-08T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
валуйки
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 30 раз беспилотниками, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в пятницу. Атакам подверглись 27 населенных пунктов. Был выпущен 51 снаряд, а также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников, из которых 15 были сбиты. За отчётный период повреждены четыре частных домова, шесть автомобилей и линии электропередачи. "В Белгородском районе по сёлам Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Орловка в результате атаки дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен мирный житель... В Валуйском муниципальном округе город Валуйки и село Кукуевка атакованы 3 беспилотниками", - написал Гладков. Он уточнил, что в Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам 14 боеприпасами и атакам 8 беспилотников. Над Губкинским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты два БПЛА. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и селу Демидовка выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250308/spetsialisty-2003773832.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, валуйки, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Валуйки, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: БПЛА ВСУ 34 раза за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" сил ПВО
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор сил ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" сил ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 30 раз беспилотниками, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в пятницу. Атакам подверглись 27 населенных пунктов. Был выпущен 51 снаряд, а также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников, из которых 15 были сбиты. За отчётный период повреждены четыре частных домова, шесть автомобилей и линии электропередачи.
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Белгородском районе по сёлам Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Орловка в результате атаки дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен мирный житель... В Валуйском муниципальном округе город Валуйки и село Кукуевка атакованы 3 беспилотниками", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам 14 боеприпасами и атакам 8 беспилотников. Над Губкинским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты два БПЛА.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и селу Демидовка выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВалуйкиВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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