Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: БПЛА ВСУ 34 раза за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" сил ПВО
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" сил ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 30 раз беспилотниками, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в пятницу. Атакам подверглись 27 населенных пунктов. Был выпущен 51 снаряд, а также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников, из которых 15 были сбиты. За отчётный период повреждены четыре частных домова, шесть автомобилей и линии электропередачи.
"В Белгородском районе по сёлам Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Орловка в результате атаки дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен мирный житель... В Валуйском муниципальном округе город Валуйки и село Кукуевка атакованы 3 беспилотниками", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам 14 боеприпасами и атакам 8 беспилотников. Над Губкинским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты два БПЛА.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и селу Демидовка выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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