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В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ - РИА Новости, 08.03.2025
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, есть повреждения конструкции, жертв нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T07:23:00+03:00
2025-03-08T07:23:00+03:00
2025-03-08T09:11:00+03:00
ленинградская область
безопасность
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
киришский район
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, есть повреждения конструкции, жертв нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", — написал он.Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на субботу один БПЛА над Ленинградской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, безопасность, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), киришский район
Ленинградская область, Безопасность, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киришский район
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
Обломки БПЛА повредили резервуар НПЗ на заводе КИНЕФ в Ленобласти