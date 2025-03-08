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В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ - РИА Новости, 08.03.2025
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07:23 08.03.2025 (обновлено: 09:11 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ataka-2003768151.html
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ - РИА Новости, 08.03.2025
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, есть повреждения конструкции, жертв нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T07:23:00+03:00
2025-03-08T09:11:00+03:00
ленинградская область
безопасность
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
киришский район
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, есть повреждения конструкции, жертв нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", — написал он.Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на субботу один БПЛА над Ленинградской областью.
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ленинградская область
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ленинградская область, безопасность, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), киришский район
Ленинградская область, Безопасность, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киришский район
В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ

Обломки БПЛА повредили резервуар НПЗ на заводе КИНЕФ в Ленобласти

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк"Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез"
Производственное объединение Киришинефтеоргсинтез - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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"Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, есть повреждения конструкции, жертв нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", — написал он.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на субботу один БПЛА над Ленинградской областью.
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Ленинградская областьБезопасностьАлександр ДрозденкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Киришский район
 
 
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