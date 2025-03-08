https://ria.ru/20250308/ataka-2003768151.html

В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ

В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ - РИА Новости, 08.03.2025

В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ

Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, есть повреждения конструкции, жертв нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T07:23:00+03:00

2025-03-08T07:23:00+03:00

2025-03-08T09:11:00+03:00

ленинградская область

безопасность

александр дрозденко

министерство обороны рф (минобороны рф)

киришский район

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, есть повреждения конструкции, жертв нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале."Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", — написал он.Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на субботу один БПЛА над Ленинградской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

киришский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинградская область, безопасность, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), киришский район