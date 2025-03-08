https://ria.ru/20250308/aeroport-2003857705.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:30:00+03:00
2025-03-08T22:30:00+03:00
2025-03-08T23:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 22.05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — уточнил он.Экипажи самолетов, диспетчеры и службы воздушной гавани принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество, Безопасность
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели ограничения