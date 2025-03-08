https://ria.ru/20250308/aeroport-2003765534.html

В Пулково и аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В Пулково и аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025

В Пулково и аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в "Пулково" и аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:24:00+03:00

2025-03-08T06:24:00+03:00

2025-03-08T06:32:00+03:00

ярославль

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

международная организация гражданской авиации

санкт-петербург

туношна

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в "Пулково" и аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) - с 05.20 мск; Ярославль (Туношна; UUDL) - с 05.35 мск", - написал он.

https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html

ярославль

санкт-петербург

туношна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации, санкт-петербург, туношна