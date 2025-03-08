https://ria.ru/20250308/aeroport-2003765534.html
В Пулково и аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В Пулково и аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В Пулково и аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в "Пулково" и аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:24:00+03:00
2025-03-08T06:24:00+03:00
2025-03-08T06:32:00+03:00
ярославль
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
санкт-петербург
туношна
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в "Пулково" и аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) - с 05.20 мск; Ярославль (Туношна; UUDL) - с 05.35 мск", - написал он.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации, санкт-петербург, туношна
Ярославль, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации, Санкт-Петербург, Туношна
В Пулково и аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Росавиация: в Пулково и аэропорту Ярославля ввели ограничения на полеты