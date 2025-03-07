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В Петербурге спустя 18 лет нашли пропавшего подростка, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
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10:40 07.03.2025 (обновлено: 11:04 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zaderzhali-2003572202.html
В Петербурге спустя 18 лет нашли пропавшего подростка, пишут СМИ
В Петербурге спустя 18 лет нашли пропавшего подростка, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
В Петербурге спустя 18 лет нашли пропавшего подростка, пишут СМИ
Правоохранительные органы задержали мужчину, пропавшего 18 лет назад в Санкт-Петербурге, пишет РЕН ТВ.По данным издания, в 2007 году 14-летний мальчик вышел из... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:40:00+03:00
2025-03-07T11:04:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, пропавшего 18 лет назад в Санкт-Петербурге, пишет РЕН ТВ.По данным издания, в 2007 году 14-летний мальчик вышел из дома и не вернулся. Его обнаружили в паспортном столе, куда он, уже в возрасте 32 лет, пришел поменять документы."Там его и задержали правоохранители", — говорится в публикации. Обстоятельства исчезновения выясняют.
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санкт-петербург, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
В Петербурге спустя 18 лет нашли пропавшего подростка, пишут СМИ

РЕН ТВ: в Петербурге задержали мужчину, пропавшего 18 лет назад

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, пропавшего 18 лет назад в Санкт-Петербурге, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, в 2007 году 14-летний мальчик вышел из дома и не вернулся. Его обнаружили в паспортном столе, куда он, уже в возрасте 32 лет, пришел поменять документы.
"Там его и задержали правоохранители", — говорится в публикации.

Обстоятельства исчезновения выясняют.
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