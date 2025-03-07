https://ria.ru/20250307/usa-2003543562.html

Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США

Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США - РИА Новости, 07.03.2025

Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США

Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:23:00+03:00

2025-03-07T08:23:00+03:00

2025-03-07T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений, сказала в разговоре с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что отсутствие взаимодействия с РФ в условиях конфликта на Украине - нежизнеспособная стратегия. Подход Трампа основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией, добавил дипломат."Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны", - сказала Захарова агентству, отвечая на вопрос о возможности смотреть с оптимизмом на перезагрузку отношений стран.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, мария захарова, дональд трамп, сергей лавров, в мире