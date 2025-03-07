Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США
Захарова: РФ будет ориентироваться на шаги США в вопросе перезагрузки отношений
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений, сказала в разговоре с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что отсутствие взаимодействия с РФ в условиях конфликта на Украине - нежизнеспособная стратегия. Подход Трампа основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией, добавил дипломат.
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"Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны", - сказала Захарова агентству, отвечая на вопрос о возможности смотреть с оптимизмом на перезагрузку отношений стран.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.