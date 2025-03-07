https://ria.ru/20250307/ulyanovsk-2003636145.html

В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО

В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО - РИА Новости, 07.03.2025

В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО

Три улицы в Засвияжском и Ленинском районах Ульяновска будут названы в честь Героев России, погибших в ходе СВО, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:53:00+03:00

2025-03-07T14:53:00+03:00

2025-03-07T14:53:00+03:00

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ульяновск

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алексей русских

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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Три улицы в Засвияжском и Ленинском районах Ульяновска будут названы в честь Героев России, погибших в ходе СВО, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "Провел встречу с мамами и супругами наших героев. Одна из главных тем — увековечивание памяти о защитниках Отечества. Эту работу ведем постоянно совместно с родными военнослужащих. Принял решение, что три новые улицы в Ульяновске будут носить имена погибших в ходе СВО Героев России. Две улицы расположены в Засвияжском районе, одна — в Ленинском", - написал глава региона. Улицы планируется назвать в честь Героев России Вадима Епифанова, Андрея Колпакова и Александра Шишкова.

https://ria.ru/20240206/obereg-1925682605.html

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ленинский район

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ульяновск, ленинский район, алексей русских