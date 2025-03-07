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В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО - РИА Новости, 07.03.2025
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14:53 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ulyanovsk-2003636145.html
В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО
В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО - РИА Новости, 07.03.2025
В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО
Три улицы в Засвияжском и Ленинском районах Ульяновска будут названы в честь Героев России, погибших в ходе СВО, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:53:00+03:00
2025-03-07T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
ульяновск
ленинский район
алексей русских
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Три улицы в Засвияжском и Ленинском районах Ульяновска будут названы в честь Героев России, погибших в ходе СВО, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "Провел встречу с мамами и супругами наших героев. Одна из главных тем — увековечивание памяти о защитниках Отечества. Эту работу ведем постоянно совместно с родными военнослужащих. Принял решение, что три новые улицы в Ульяновске будут носить имена погибших в ходе СВО Героев России. Две улицы расположены в Засвияжском районе, одна — в Ленинском", - написал глава региона. Улицы планируется назвать в честь Героев России Вадима Епифанова, Андрея Колпакова и Александра Шишкова.
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ульяновск
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общество, россия, ульяновск, ленинский район, алексей русских
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ульяновск, Ленинский район, Алексей Русских
В Ульяновске назовут улицы в честь Героев России, погибших на СВО

Три новых улицы в Ульяновске назовут в честь погибших во время СВО Героев России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Три улицы в Засвияжском и Ленинском районах Ульяновска будут названы в честь Героев России, погибших в ходе СВО, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
"Провел встречу с мамами и супругами наших героев. Одна из главных тем — увековечивание памяти о защитниках Отечества. Эту работу ведем постоянно совместно с родными военнослужащих. Принял решение, что три новые улицы в Ульяновске будут носить имена погибших в ходе СВО Героев России. Две улицы расположены в Засвияжском районе, одна — в Ленинском", - написал глава региона.
Улицы планируется назвать в честь Героев России Вадима Епифанова, Андрея Колпакова и Александра Шишкова.
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