https://ria.ru/20250307/ukraina-2003681821.html

Володин рассказал о последствиях передачи Лондоном Киеву российских активов

Володин рассказал о последствиях передачи Лондоном Киеву российских активов - РИА Новости, 07.03.2025

Володин рассказал о последствиях передачи Лондоном Киеву российских активов

Британия, передавая Украине доходы от замороженных российских активов, грубо нарушает международное законодательство, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:54:00+03:00

2025-03-07T16:54:00+03:00

2025-03-07T18:19:00+03:00

англия

россия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Британия, передавая Украине доходы от замороженных российских активов, грубо нарушает международное законодательство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас (президент США Дональд) Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины. Но доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система", — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.Володин добавил, что теперь у Москвы есть все основания для того, чтобы ответить аналогично и конфисковать британскую собственность в России.Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил транш в 971 миллион долларов от Великобритании, обеспеченный доходами от замороженных активов России.В начале марта Украина уже получила три миллиарда евро, обеспеченных доходами от российских иммобилизованных резервов. В целом, по словам Шмыгаля, инициатива G7 ERA предусматривает передачу киевским властям 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит Евросоюз.Глава Минфина Украины Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Британией, согласно которому Лондон передаст 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Из заявления, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства, следует, что кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов.

https://ria.ru/20250301/gosduma-2002442601.html

англия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

англия, россия, украина