Володин рассказал о последствиях передачи Лондоном Киеву российских активов
Володин: Британии придется вернуть России то, что она так щедро раздает
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Британия, передавая Украине доходы от замороженных российских активов, грубо нарушает международное законодательство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас (президент США Дональд) Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины. Но доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система", — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.
Володин добавил, что теперь у Москвы есть все основания для того, чтобы ответить аналогично и конфисковать британскую собственность в России.
Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил транш в 971 миллион долларов от Великобритании, обеспеченный доходами от замороженных активов России.
В начале марта Украина уже получила три миллиарда евро, обеспеченных доходами от российских иммобилизованных резервов. В целом, по словам Шмыгаля, инициатива G7 ERA предусматривает передачу киевским властям 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит Евросоюз.
Глава Минфина Украины Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Британией, согласно которому Лондон передаст 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Из заявления, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства, следует, что кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов.
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