https://ria.ru/20250307/ukraina-2003412940.html

"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского

"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского - РИА Новости, 07.03.2025

"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с политиками, которые могут занять место Владимира Зеленского. На кого Вашингтон рассчитывает в будущем мирном... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T08:03:00+03:00

дональд трамп

владимир зеленский

петр порошенко

страна.ua

партия "батькивщина"

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с политиками, которые могут занять место Владимира Зеленского. На кого Вашингтон рассчитывает в будущем мирном процессе — в материале РИА Новости.Потерял адекватностьПосле перепалки в Белом доме между Зеленским, Трампом и Вэнсом украинские политики, в том числе оппозиционные, призвали сплотиться вокруг президента в тяжелый час. Даже его предшественник Петр Порошенко, против которого глава киевского режима недавно ввел санкции, отказался от нападок на политического оппонента."Кто-то ждал от меня критики Зеленского. Но нет, критики не будет, потому что это не то, что сейчас нужно стране", — заявил он.Однако на самом деле сцена, устроенная украинским лидером в Овальном кабинете, у многих в Киеве вызвала, мягко говоря, недоумение и раздражение. Которые усилились, когда Вашингтон приостановил поставки вооружений и, что существеннее, перестал делиться данными разведки."Никто не понимает, зачем Зеленский хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", — передает издание "Страна.ua" слова неназванного источника.На этом фоне помощники Трампа начали активно работать с силами, оппозиционными Зеленскому, с тем чтобы те помогли склонить его к отставке и/или проведению выборов. В Белом доме уверены: уставшее от войны и коррупции общество действующего главу режима не поддержит.Старая гвардияКак пишет издание Politico, посланники Вашингтона встречались с украинскими политическими деятелями — тем же Порошенко и главой фракции "Батькивщина", экс-премьером страны Юлией Тимошенко. Согласно этой информации, те на переговорах позиционируют себя как "люди, с которыми легче работать": они готовы на многое из того, с чем Зеленский не согласен. Юлия Владимировна, утверждают журналисты, даже пыталась переманить народных депутатов из правящей партии в свою фракцию.Отметим, что шансы Тимошенко и Порошенко получить заветную булаву — символ главы украинского государства — пока невелики. По крайней мере по версии украинских социологических служб, известных ангажированностью в пользу той или иной политической силы. Так, февральский опрос Socis дает 2,7 процента первой и 5,6 — второму.В четверг и Порошенко, и Тимошенко выпустили заявления, в которых подтвердили контакты с американцами, но дружно высказались "против проведения выборов во время войны"."В Трампе есть большие сомнения"По опросам, на гипотетическом голосовании за президента Украины Зеленский с разгромным счетом проиграет экс-главкому ВСУ, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному (15,9 процента против 27,2, согласно Socis). По данным "Страна.ua", представители новой американской администрации контактируют и с бывшим военачальником. Правда, есть сомнения, что его кандидатура устроит Белый дом.Логично предположить, что в Вашингтоне хотели бы видеть новым президентом человека, который, во-первых, более расположен к команде Трампа, а во-вторых, занимает менее конфронтационную позицию в отношении Москвы. Однако, судя по последним заявлениям Залужного, он настроен крайне воинственно: ставит цель нанести России стратегическое поражение."Победа Украины — можете запомнить — настанет лишь тогда, когда Россия развалится на 27, а лучше на 69 удельных княжеств. А перед этим у нее кто-нибудь заберет ядерное оружие — я скажу, сколько и куда вывезти. Давайте зададим себе вопрос: готов ли мир к такому развитию событий, чтобы Залужный сказал, куда вывезти российское ядерное оружие, и проехался на танке по Москве? Как и в 90-х годах, сегодня не готов. Но нужно к этому готовиться. Рано или поздно все к этому придет", — заявил генерал во время выступления в Украинском католическом университете во Львове в начале марта.Да и о Трампе он высказывается, мягко говоря, без подобострастия."Относиться к Трампу надо с уважением, потому что его выбрал американский народ на абсолютно свободных выборах. Но Трамп для того, чтобы не только говорить, но и делать, должен иметь какую-то силу. Например, такие сложные вещи, чтобы заставить Путина поступить не так, как хочется Путину. Сильно сомневаюсь", — сказал Залужный.Сложно представить, что человек с такими взглядами будет тем, кто положит конец "бесконечной войне", как называет конфликт лидер США."Ястребы" за мирВ Киеве есть и другие игроки, которые могут стать ставленниками Вашингтона на предстоящих выборах. Среди них — те, кто сыграли видную роль в нынешнем конфликте, в частности руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Кроме него — глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и мэр столицы Виталий Кличко, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.Как сообщала украинская пресса, Буданов* ранее заявлял депутатам Рады, что, если переговоры не начнутся до лета, могут быть запущены "очень опасные процессы для самого существования Украины". Правда, официально ГУР эти заявления опровергало. Напомним: на главу разведслужбы в России возбуждены уголовные дела за серию терактов, в том числе за атаку на Крымский мост. Арахамия, как считается, находится в оппозиции к главе офиса президента Андрею Ермаку и, в отличие от последнего, поддерживает идею Трампа о завершении конфликта. Кличко же — редкий случай статусного украинского политика, который не боится открыто спорить с Зеленским.Как бы то ни было, пока разговоры о потенциальном сменщике — попытка делить шкуру неубитого медведя. Как отмечают эксперты, изучившие биографию Зеленского, украинский лидер готов пойти на все ради того, чтобы удержаться у власти. В одном из интервью и совершенно по другому поводу он сказал: "Проигрыш хуже смерти". Похоже, эта максима для него актуальна и сегодня. Тем более что умирать приходится другим.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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дональд трамп, владимир зеленский, петр порошенко, страна.ua, партия "батькивщина", верховная рада украины, украина