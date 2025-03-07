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"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского - РИА Новости, 07.03.2025
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08:00 07.03.2025 (обновлено: 08:03 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003412940.html
"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского
"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского - РИА Новости, 07.03.2025
"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского
Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с политиками, которые могут занять место Владимира Зеленского. На кого Вашингтон рассчитывает в будущем мирном... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:00:00+03:00
2025-03-07T08:03:00+03:00
дональд трамп
владимир зеленский
петр порошенко
страна.ua
партия "батькивщина"
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с политиками, которые могут занять место Владимира Зеленского. На кого Вашингтон рассчитывает в будущем мирном процессе — в материале РИА Новости.Потерял адекватностьПосле перепалки в Белом доме между Зеленским, Трампом и Вэнсом украинские политики, в том числе оппозиционные, призвали сплотиться вокруг президента в тяжелый час. Даже его предшественник Петр Порошенко, против которого глава киевского режима недавно ввел санкции, отказался от нападок на политического оппонента."Кто-то ждал от меня критики Зеленского. Но нет, критики не будет, потому что это не то, что сейчас нужно стране", — заявил он.Однако на самом деле сцена, устроенная украинским лидером в Овальном кабинете, у многих в Киеве вызвала, мягко говоря, недоумение и раздражение. Которые усилились, когда Вашингтон приостановил поставки вооружений и, что существеннее, перестал делиться данными разведки."Никто не понимает, зачем Зеленский хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", — передает издание "Страна.ua" слова неназванного источника.На этом фоне помощники Трампа начали активно работать с силами, оппозиционными Зеленскому, с тем чтобы те помогли склонить его к отставке и/или проведению выборов. В Белом доме уверены: уставшее от войны и коррупции общество действующего главу режима не поддержит.Старая гвардияКак пишет издание Politico, посланники Вашингтона встречались с украинскими политическими деятелями — тем же Порошенко и главой фракции "Батькивщина", экс-премьером страны Юлией Тимошенко. Согласно этой информации, те на переговорах позиционируют себя как "люди, с которыми легче работать": они готовы на многое из того, с чем Зеленский не согласен. Юлия Владимировна, утверждают журналисты, даже пыталась переманить народных депутатов из правящей партии в свою фракцию.Отметим, что шансы Тимошенко и Порошенко получить заветную булаву — символ главы украинского государства — пока невелики. По крайней мере по версии украинских социологических служб, известных ангажированностью в пользу той или иной политической силы. Так, февральский опрос Socis дает 2,7 процента первой и 5,6 — второму.В четверг и Порошенко, и Тимошенко выпустили заявления, в которых подтвердили контакты с американцами, но дружно высказались "против проведения выборов во время войны"."В Трампе есть большие сомнения"По опросам, на гипотетическом голосовании за президента Украины Зеленский с разгромным счетом проиграет экс-главкому ВСУ, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному (15,9 процента против 27,2, согласно Socis). По данным "Страна.ua", представители новой американской администрации контактируют и с бывшим военачальником. Правда, есть сомнения, что его кандидатура устроит Белый дом.Логично предположить, что в Вашингтоне хотели бы видеть новым президентом человека, который, во-первых, более расположен к команде Трампа, а во-вторых, занимает менее конфронтационную позицию в отношении Москвы. Однако, судя по последним заявлениям Залужного, он настроен крайне воинственно: ставит цель нанести России стратегическое поражение."Победа Украины — можете запомнить — настанет лишь тогда, когда Россия развалится на 27, а лучше на 69 удельных княжеств. А перед этим у нее кто-нибудь заберет ядерное оружие — я скажу, сколько и куда вывезти. Давайте зададим себе вопрос: готов ли мир к такому развитию событий, чтобы Залужный сказал, куда вывезти российское ядерное оружие, и проехался на танке по Москве? Как и в 90-х годах, сегодня не готов. Но нужно к этому готовиться. Рано или поздно все к этому придет", — заявил генерал во время выступления в Украинском католическом университете во Львове в начале марта.Да и о Трампе он высказывается, мягко говоря, без подобострастия."Относиться к Трампу надо с уважением, потому что его выбрал американский народ на абсолютно свободных выборах. Но Трамп для того, чтобы не только говорить, но и делать, должен иметь какую-то силу. Например, такие сложные вещи, чтобы заставить Путина поступить не так, как хочется Путину. Сильно сомневаюсь", — сказал Залужный.Сложно представить, что человек с такими взглядами будет тем, кто положит конец "бесконечной войне", как называет конфликт лидер США."Ястребы" за мирВ Киеве есть и другие игроки, которые могут стать ставленниками Вашингтона на предстоящих выборах. Среди них — те, кто сыграли видную роль в нынешнем конфликте, в частности руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Кроме него — глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и мэр столицы Виталий Кличко, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.Как сообщала украинская пресса, Буданов* ранее заявлял депутатам Рады, что, если переговоры не начнутся до лета, могут быть запущены "очень опасные процессы для самого существования Украины". Правда, официально ГУР эти заявления опровергало. Напомним: на главу разведслужбы в России возбуждены уголовные дела за серию терактов, в том числе за атаку на Крымский мост. Арахамия, как считается, находится в оппозиции к главе офиса президента Андрею Ермаку и, в отличие от последнего, поддерживает идею Трампа о завершении конфликта. Кличко же — редкий случай статусного украинского политика, который не боится открыто спорить с Зеленским.Как бы то ни было, пока разговоры о потенциальном сменщике — попытка делить шкуру неубитого медведя. Как отмечают эксперты, изучившие биографию Зеленского, украинский лидер готов пойти на все ради того, чтобы удержаться у власти. В одном из интервью и совершенно по другому поводу он сказал: "Проигрыш хуже смерти". Похоже, эта максима для него актуальна и сегодня. Тем более что умирать приходится другим.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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дональд трамп, владимир зеленский, петр порошенко, страна.ua, партия "батькивщина", верховная рада украины, украина
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Страна.ua, Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины, Украина
"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского

Залужный усомнился в способностях Трампа повлиять на Путина

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с политиками, которые могут занять место Владимира Зеленского. На кого Вашингтон рассчитывает в будущем мирном процессе — в материале РИА Новости.

Потерял адекватность

После перепалки в Белом доме между Зеленским, Трампом и Вэнсом украинские политики, в том числе оппозиционные, призвали сплотиться вокруг президента в тяжелый час. Даже его предшественник Петр Порошенко, против которого глава киевского режима недавно ввел санкции, отказался от нападок на политического оппонента.
"Кто-то ждал от меня критики Зеленского. Но нет, критики не будет, потому что это не то, что сейчас нужно стране", — заявил он.
Однако на самом деле сцена, устроенная украинским лидером в Овальном кабинете, у многих в Киеве вызвала, мягко говоря, недоумение и раздражение. Которые усилились, когда Вашингтон приостановил поставки вооружений и, что существеннее, перестал делиться данными разведки.
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
"Никто не понимает, зачем Зеленский хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", — передает издание "Страна.ua" слова неназванного источника.
На этом фоне помощники Трампа начали активно работать с силами, оппозиционными Зеленскому, с тем чтобы те помогли склонить его к отставке и/или проведению выборов. В Белом доме уверены: уставшее от войны и коррупции общество действующего главу режима не поддержит.

Старая гвардия

Как пишет издание Politico, посланники Вашингтона встречались с украинскими политическими деятелями — тем же Порошенко и главой фракции "Батькивщина", экс-премьером страны Юлией Тимошенко. Согласно этой информации, те на переговорах позиционируют себя как "люди, с которыми легче работать": они готовы на многое из того, с чем Зеленский не согласен. Юлия Владимировна, утверждают журналисты, даже пыталась переманить народных депутатов из правящей партии в свою фракцию.
© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сетиГлава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины
 Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины. 25 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сети
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины
Отметим, что шансы Тимошенко и Порошенко получить заветную булаву — символ главы украинского государства — пока невелики. По крайней мере по версии украинских социологических служб, известных ангажированностью в пользу той или иной политической силы. Так, февральский опрос Socis дает 2,7 процента первой и 5,6 — второму.
В четверг и Порошенко, и Тимошенко выпустили заявления, в которых подтвердили контакты с американцами, но дружно высказались "против проведения выборов во время войны".

"В Трампе есть большие сомнения"

По опросам, на гипотетическом голосовании за президента Украины Зеленский с разгромным счетом проиграет экс-главкому ВСУ, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному (15,9 процента против 27,2, согласно Socis). По данным "Страна.ua", представители новой американской администрации контактируют и с бывшим военачальником. Правда, есть сомнения, что его кандидатура устроит Белый дом.
Логично предположить, что в Вашингтоне хотели бы видеть новым президентом человека, который, во-первых, более расположен к команде Трампа, а во-вторых, занимает менее конфронтационную позицию в отношении Москвы. Однако, судя по последним заявлениям Залужного, он настроен крайне воинственно: ставит цель нанести России стратегическое поражение.
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный
"Победа Украины — можете запомнить — настанет лишь тогда, когда Россия развалится на 27, а лучше на 69 удельных княжеств. А перед этим у нее кто-нибудь заберет ядерное оружие — я скажу, сколько и куда вывезти. Давайте зададим себе вопрос: готов ли мир к такому развитию событий, чтобы Залужный сказал, куда вывезти российское ядерное оружие, и проехался на танке по Москве? Как и в 90-х годах, сегодня не готов. Но нужно к этому готовиться. Рано или поздно все к этому придет", — заявил генерал во время выступления в Украинском католическом университете во Львове в начале марта.
Да и о Трампе он высказывается, мягко говоря, без подобострастия.
"Относиться к Трампу надо с уважением, потому что его выбрал американский народ на абсолютно свободных выборах. Но Трамп для того, чтобы не только говорить, но и делать, должен иметь какую-то силу. Например, такие сложные вещи, чтобы заставить Путина поступить не так, как хочется Путину. Сильно сомневаюсь", — сказал Залужный.
Сложно представить, что человек с такими взглядами будет тем, кто положит конец "бесконечной войне", как называет конфликт лидер США.

"Ястребы" за мир

В Киеве есть и другие игроки, которые могут стать ставленниками Вашингтона на предстоящих выборах. Среди них — те, кто сыграли видную роль в нынешнем конфликте, в частности руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Кроме него — глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и мэр столицы Виталий Кличко, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Как сообщала украинская пресса, Буданов* ранее заявлял депутатам Рады, что, если переговоры не начнутся до лета, могут быть запущены "очень опасные процессы для самого существования Украины". Правда, официально ГУР эти заявления опровергало. Напомним: на главу разведслужбы в России возбуждены уголовные дела за серию терактов, в том числе за атаку на Крымский мост.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Для Зеленского это хуже смерти". Какую ошибку допустили Россия и США
5 марта, 08:00
Арахамия, как считается, находится в оппозиции к главе офиса президента Андрею Ермаку и, в отличие от последнего, поддерживает идею Трампа о завершении конфликта. Кличко же — редкий случай статусного украинского политика, который не боится открыто спорить с Зеленским.
Как бы то ни было, пока разговоры о потенциальном сменщике — попытка делить шкуру неубитого медведя. Как отмечают эксперты, изучившие биографию Зеленского, украинский лидер готов пойти на все ради того, чтобы удержаться у власти. В одном из интервью и совершенно по другому поводу он сказал: "Проигрыш хуже смерти". Похоже, эта максима для него актуальна и сегодня. Тем более что умирать приходится другим.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСтрана.uaПартия "Батькивщина"Верховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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