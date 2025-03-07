https://ria.ru/20250307/turtsija-2003619714.html

Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине

Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 07.03.2025

Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине

Турция поддерживает необходимость соглашения России и Украины по отказу от ударов в воздухе и на море для возникновения доверия между сторонами, заявил... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:52:00+03:00

2025-03-07T13:52:00+03:00

2025-03-07T14:18:00+03:00

в мире

россия

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Турция поддерживает необходимость соглашения России и Украины по отказу от ударов в воздухе и на море для возникновения доверия между сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы поддерживаем идею скорейшего прекращения огня и прекращения атак в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами", - заявил Эрдоган, в своем видеообращении участникам "Встречи лидеров стран-единомышленников", организованной ЕС в режиме видеоконференции. По его словам, "для справедливого, прочного и достойного мира между РФ и Украиной необходим твердый дипломатический фундамент, на основе которого стороны сядут за стол переговоров". "Турция готова принять у себя переговорный процесс для устойчивого решения конфликта на Украине", - добавил турецкий лидер.

https://ria.ru/20250223/makron-2001166789.html

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в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз