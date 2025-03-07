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Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
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13:52 07.03.2025 (обновлено: 14:18 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/turtsija-2003619714.html
Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине
Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине
Турция поддерживает необходимость соглашения России и Украины по отказу от ударов в воздухе и на море для возникновения доверия между сторонами, заявил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:52:00+03:00
2025-03-07T14:18:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Турция поддерживает необходимость соглашения России и Украины по отказу от ударов в воздухе и на море для возникновения доверия между сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы поддерживаем идею скорейшего прекращения огня и прекращения атак в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами", - заявил Эрдоган, в своем видеообращении участникам "Встречи лидеров стран-единомышленников", организованной ЕС в режиме видеоконференции. По его словам, "для справедливого, прочного и достойного мира между РФ и Украиной необходим твердый дипломатический фундамент, на основе которого стороны сядут за стол переговоров". "Турция готова принять у себя переговорный процесс для устойчивого решения конфликта на Украине", - добавил турецкий лидер.
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в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Эрдоган заявил о необходимости соглашения по прекращению огня на Украине

Эрдоган: соглашение РФ и Украины по прекращению огня необходимо

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре . Архивное фото
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Турция поддерживает необходимость соглашения России и Украины по отказу от ударов в воздухе и на море для возникновения доверия между сторонами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы поддерживаем идею скорейшего прекращения огня и прекращения атак в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами", - заявил Эрдоган, в своем видеообращении участникам "Встречи лидеров стран-единомышленников", организованной ЕС в режиме видеоконференции.
По его словам, "для справедливого, прочного и достойного мира между РФ и Украиной необходим твердый дипломатический фундамент, на основе которого стороны сядут за стол переговоров".
"Турция готова принять у себя переговорный процесс для устойчивого решения конфликта на Украине", - добавил турецкий лидер.
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