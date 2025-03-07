https://ria.ru/20250307/tszinpin-2003653555.html

Си Цзиньпин призвал к ускорению развития боевой мощи Китая

Си Цзиньпин призвал к ускорению развития боевой мощи Китая - РИА Новости, 07.03.2025

Си Цзиньпин призвал к ускорению развития боевой мощи Китая

Китаю необходимо применять инновационные подходы к использованию и ускорению развития боевой мощи нового качества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:46:00+03:00

2025-03-07T15:46:00+03:00

2025-03-07T15:46:00+03:00

в мире

технологии

китай

пекин

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китаю необходимо применять инновационные подходы к использованию и ускорению развития боевой мощи нового качества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Необходимо воспользоваться возможностями бурного развития новой производительной силы в Китае, применять инновационные подходы к созданию и использованию боевой мощи, совершенствовать механизмы оперативного реагирования и быстрой адаптации передовых технологий, ускорять развитие боевой мощи нового качества", - сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с делегациями Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва (ВСНП). Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Третья сессия ВСНП 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, китай, пекин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей