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Си Цзиньпин призвал к ускорению развития боевой мощи Китая
Си Цзиньпин призвал к ускорению развития боевой мощи Китая - РИА Новости, 07.03.2025
Си Цзиньпин призвал к ускорению развития боевой мощи Китая
Китаю необходимо применять инновационные подходы к использованию и ускорению развития боевой мощи нового качества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:46:00+03:00
2025-03-07T15:46:00+03:00
2025-03-07T15:46:00+03:00
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китаю необходимо применять инновационные подходы к использованию и ускорению развития боевой мощи нового качества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Необходимо воспользоваться возможностями бурного развития новой производительной силы в Китае, применять инновационные подходы к созданию и использованию боевой мощи, совершенствовать механизмы оперативного реагирования и быстрой адаптации передовых технологий, ускорять развитие боевой мощи нового качества", - сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с делегациями Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва (ВСНП). Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Третья сессия ВСНП 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.
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в мире, технологии, китай, пекин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Технологии, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей
Си Цзиньпин призвал к ускорению развития боевой мощи Китая
Си Цзиньпин заявил о необходимости развития боевой мощи нового качества в КНР