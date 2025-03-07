https://ria.ru/20250307/tramp-2003691428.html
Трамп заявил о прекращении помощи ЮАР из-за конфискации фермерских земель
Трамп заявил о прекращении помощи ЮАР из-за конфискации фермерских земель - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил о прекращении помощи ЮАР из-за конфискации фермерских земель
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает всю федеральную помощь Южной Африке, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:19:00+03:00
2025-03-07T17:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает всю федеральную помощь Южной Африке, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества фермеров."Южная Африка ужасно обращается со своими давними фермерами. Они конфискуют их землю и фермы, и происходит нечто гораздо худшее. Это плохое место, и мы останавливаем всю федеральную помощь," – написал Трамп в социальной сети Truth Social.Президент также объявил, что США предоставят южноафриканским фермерам, которые хотят покинуть страну по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". "Этот процесс начинается немедленно!" – добавил он.Трамп не уточнил, какие именно программы помощи будут затронуты этим решением. Южноафриканские власти пока не прокомментировали его заявление.
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дональд трамп, юар, сша, в мире, южная африка
Дональд Трамп, ЮАР, США, В мире, Южная Африка
Трамп заявил о прекращении помощи ЮАР из-за конфискации фермерских земель
Трамп: США прекращают помощь ЮАР из-за конфискации имущества и земель фермеров