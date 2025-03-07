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В сирийском Тартусе продлили комендантский час из-за столкновений
В сирийском Тартусе продлили комендантский час из-за столкновений - РИА Новости, 07.03.2025
В сирийском Тартусе продлили комендантский час из-за столкновений
Комендантский час в сирийском городе Тартус продлен до 12.00 дня (13.00 мск), сообщается в заявлении властей провинции Тартус, опубликованном газетой Al-Watan. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:10:00+03:00
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БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Комендантский час в сирийском городе Тартус продлен до 12.00 дня (13.00 мск), сообщается в заявлении властей провинции Тартус, опубликованном газетой Al-Watan. В четверг после столкновений сил безопасности и вооруженных отрядов сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада комендантский час был введен в городах Тартус и Хомс с 22.00 до 10.00 утра пятницы. "Исходя из необходимости обеспечения безопасности и ради сохранения жизней граждан, в связи с силовыми мероприятиями в провинции Тартус комендантский час продлевается в городе Тартус до 12.00 дня", - говорится в заявлении. В провинции Тартус и Латакия в ночь на пятницу прибыли подкрепления армии и сил безопасности с целью стабилизации ситуации на фоне нападений сторонников бывшей власти на позиции силовиков. Ожесточенные боестолкновения вспыхнули в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности одноименной провинции. Для поддержки сил безопасности армия применила боевые вертолеты.
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в мире, тартус (мухафаза), латакия (город), сирия, башар асад
В мире, Тартус (мухафаза), Латакия (город), Сирия, Башар Асад
В сирийском Тартусе продлили комендантский час из-за столкновений
Комендантский час в сирийском Тартусе продлили из-за действий сторонников Асада