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СМИ: в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции - РИА Новости, 07.03.2025
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01:03 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tartus-2003519044.html
СМИ: в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции
СМИ: в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции
Комендантский час введен до 10.00 утра (11.00 мск) в сирийском городе Тартус с целью обеспечения безопасности граждан, сообщает газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:03:00+03:00
2025-03-07T01:03:00+03:00
в мире
тартус (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
башар асад
ахмед аш-шараа
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БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Комендантский час введен до 10.00 утра (11.00 мск) в сирийском городе Тартус с целью обеспечения безопасности граждан, сообщает газета "Аль-Ватан". "Исходя из соображений безопасности граждан, управление общей безопасности города Тартус объявляет комендантский час с 10.00 вечера сегодня и до 10.00 утра завтрашнего дня", - пишет издание. Согласно заявлению, решение принято с целью обеспечения безопасности мирного населения. Ранее в соседней провинции Латакия произошли ожесточенные боестолкновения между силами безопасности и бойцами поддерживающими бывшего президента Сирии Башара Асада. В ходе боестолкновений вооруженные силы, подчиняющиеся новой власти в Дамаске, применили боевые вертолеты и тяжелую технику. По последним данным, в результате боестолкновений погибли 16 силовиков. Тем временем в городе Тартус в четверг прошли массовые демонстрации, участники которых скандировали лозунги против новой власти в Дамаске. Также боестолкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой сирийской власти произошли и на юге страны в провинции Деръа. В то время, как в соседней провинции Сувейда, где преимущественно проживает друзское население, на улицы вышли активисты с призывами смены власти в стране. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/storonniki-2003517606.html
https://ria.ru/20250306/sirija-2003439198.html
тартус (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
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в мире, тартус (мухафаза), сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Тартус (мухафаза), Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
СМИ: в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции

"Аль-Ватан": в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции

CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Вид на город Тартус в Сирии
Вид на город Тартус в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Комендантский час введен до 10.00 утра (11.00 мск) в сирийском городе Тартус с целью обеспечения безопасности граждан, сообщает газета "Аль-Ватан".
"Исходя из соображений безопасности граждан, управление общей безопасности города Тартус объявляет комендантский час с 10.00 вечера сегодня и до 10.00 утра завтрашнего дня", - пишет издание.
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Согласно заявлению, решение принято с целью обеспечения безопасности мирного населения.
Ранее в соседней провинции Латакия произошли ожесточенные боестолкновения между силами безопасности и бойцами поддерживающими бывшего президента Сирии Башара Асада. В ходе боестолкновений вооруженные силы, подчиняющиеся новой власти в Дамаске, применили боевые вертолеты и тяжелую технику. По последним данным, в результате боестолкновений погибли 16 силовиков.
Тем временем в городе Тартус в четверг прошли массовые демонстрации, участники которых скандировали лозунги против новой власти в Дамаске.
Также боестолкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой сирийской власти произошли и на юге страны в провинции Деръа. В то время, как в соседней провинции Сувейда, где преимущественно проживает друзское население, на улицы вышли активисты с призывами смены власти в стране.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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В миреТартус (мухафаза)СирияДамаск (город)Башар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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