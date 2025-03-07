СМИ: в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции
"Аль-Ватан": в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Комендантский час введен до 10.00 утра (11.00 мск) в сирийском городе Тартус с целью обеспечения безопасности граждан, сообщает газета "Аль-Ватан".
"Исходя из соображений безопасности граждан, управление общей безопасности города Тартус объявляет комендантский час с 10.00 вечера сегодня и до 10.00 утра завтрашнего дня", - пишет издание.
Согласно заявлению, решение принято с целью обеспечения безопасности мирного населения.
Ранее в соседней провинции Латакия произошли ожесточенные боестолкновения между силами безопасности и бойцами поддерживающими бывшего президента Сирии Башара Асада. В ходе боестолкновений вооруженные силы, подчиняющиеся новой власти в Дамаске, применили боевые вертолеты и тяжелую технику. По последним данным, в результате боестолкновений погибли 16 силовиков.
Тем временем в городе Тартус в четверг прошли массовые демонстрации, участники которых скандировали лозунги против новой власти в Дамаске.
Также боестолкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой сирийской власти произошли и на юге страны в провинции Деръа. В то время, как в соседней провинции Сувейда, где преимущественно проживает друзское население, на улицы вышли активисты с призывами смены власти в стране.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.