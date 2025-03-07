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США сократили гранты для Колумбийского университета из-за антисемитизма - РИА Новости, 07.03.2025
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23:35 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ssha-2003745948.html
США сократили гранты для Колумбийского университета из-за антисемитизма
США сократили гранты для Колумбийского университета из-за антисемитизма - РИА Новости, 07.03.2025
США сократили гранты для Колумбийского университета из-за антисемитизма
Министерство юстиции, министерство здравоохранения и социальных служб, министерство образования и администрация общих служб США сократили гранты для... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:35:00+03:00
2025-03-07T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство юстиции, министерство здравоохранения и социальных служб, министерство образования и администрация общих служб США сократили гранты для Колумбийского университета на 400 миллионов долларов на фоне сообщений о притеснении студентов еврейского происхождения и бездействии университета, сообщило министерство здравоохранения и социальных служб США. Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что может заморозить федеральное финансирование Колумбийского университета после обвинений в том, что вуз не борется с антисемитизмом на фоне волны протестов против войны в Газе. "Сегодня министерство юстиции, министерство здравоохранения и социальных служб, министерство образования и администрация общих служб США объявили о немедленной отмене федеральных грантов и контрактов на сумму около 400 миллионов долларов Колумбийскому университету из-за продолжающегося бездействия учебного заведения перед лицом постоянных притеснений студентов-евреев", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. Согласно заявлению, данная заморозка грантов представляет собой только первый этап мер. Ожидается, что еще больше грантов и программ будут заморожены. "С 7 октября еврейские студенты сталкиваются с непрекращающимся насилием... и антисемитскими притеснениями в своих кампусах - и их игнорируют те, кто должен их защищать. Университеты должны соблюдать все федеральные законы против дискриминации, если они собираются получать федеральное финансирование. Колумбийский университет слишком долго отказывался от этого обязательства перед еврейскими студентами, обучающимися в его кампусе", - приводятся в заявлении слова министра образования Линды Макмэхон. Ранее министерство юстиции США заявило о начале расследования возможных случаев расовой дискриминации на почве антисемитизма в Калифорнийском университете.
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в мире, сша, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Колумбийский университет
США сократили гранты для Колумбийского университета из-за антисемитизма

США сократили гранты Колумбийскому университету на 400 миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКолумбийский университет
Колумбийский университет - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Колумбийский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство юстиции, министерство здравоохранения и социальных служб, министерство образования и администрация общих служб США сократили гранты для Колумбийского университета на 400 миллионов долларов на фоне сообщений о притеснении студентов еврейского происхождения и бездействии университета, сообщило министерство здравоохранения и социальных служб США.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что может заморозить федеральное финансирование Колумбийского университета после обвинений в том, что вуз не борется с антисемитизмом на фоне волны протестов против войны в Газе.
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"Сегодня министерство юстиции, министерство здравоохранения и социальных служб, министерство образования и администрация общих служб США объявили о немедленной отмене федеральных грантов и контрактов на сумму около 400 миллионов долларов Колумбийскому университету из-за продолжающегося бездействия учебного заведения перед лицом постоянных притеснений студентов-евреев", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Согласно заявлению, данная заморозка грантов представляет собой только первый этап мер. Ожидается, что еще больше грантов и программ будут заморожены.
«
"С 7 октября еврейские студенты сталкиваются с непрекращающимся насилием... и антисемитскими притеснениями в своих кампусах - и их игнорируют те, кто должен их защищать. Университеты должны соблюдать все федеральные законы против дискриминации, если они собираются получать федеральное финансирование. Колумбийский университет слишком долго отказывался от этого обязательства перед еврейскими студентами, обучающимися в его кампусе", - приводятся в заявлении слова министра образования Линды Макмэхон.
Ранее министерство юстиции США заявило о начале расследования возможных случаев расовой дискриминации на почве антисемитизма в Калифорнийском университете.
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