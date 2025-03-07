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СМИ: Трамп готовит новый список стран, гражданам которых закроют въезд
СМИ: Трамп готовит новый список стран, гражданам которых закроют въезд - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: Трамп готовит новый список стран, гражданам которых закроют въезд
Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый список стран, гражданам которых будет закрыт въезд в страну, в этот раз в нем может оказаться... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:17:00+03:00
2025-03-07T08:17:00+03:00
2025-03-07T08:23:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый список стран, гражданам которых будет закрыт въезд в страну, в этот раз в нем может оказаться Афганистан, сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников. "Администрация Трампа завершает работу над новым запретом на поездки в США для граждан некоторых стран, этот список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок", - пишет издание. Один из чиновников сообщил, что предлагаемый "красный список" в настоящее время состоит в основном из стран, уже побывавших в первой версии списка. Среди них Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. По словам другого источника, предварительно предлагается добавить Афганистан в группу, гражданам которой будет категорически запрещен въезд в США.
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в мире, сша, афганистан, куба, дональд трамп
В мире, США, Афганистан, Куба, Дональд Трамп
СМИ: Трамп готовит новый список стран, гражданам которых закроют въезд
NYT: США готовят новый список стран, гражданам которых будет закрыт въезд