https://ria.ru/20250307/ssha-2003543055.html

СМИ: Трамп готовит новый список стран, гражданам которых закроют въезд

СМИ: Трамп готовит новый список стран, гражданам которых закроют въезд - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ: Трамп готовит новый список стран, гражданам которых закроют въезд

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый список стран, гражданам которых будет закрыт въезд в страну, в этот раз в нем может оказаться... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:17:00+03:00

2025-03-07T08:17:00+03:00

2025-03-07T08:23:00+03:00

в мире

сша

афганистан

куба

дональд трамп

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый список стран, гражданам которых будет закрыт въезд в страну, в этот раз в нем может оказаться Афганистан, сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников. "Администрация Трампа завершает работу над новым запретом на поездки в США для граждан некоторых стран, этот список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок", - пишет издание. Один из чиновников сообщил, что предлагаемый "красный список" в настоящее время состоит в основном из стран, уже побывавших в первой версии списка. Среди них Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. По словам другого источника, предварительно предлагается добавить Афганистан в группу, гражданам которой будет категорически запрещен въезд в США.

https://ria.ru/20250307/dugin-2003539558.html

сша

афганистан

куба

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в мире, сша, афганистан, куба, дональд трамп