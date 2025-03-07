МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии
МИД Германии призвал к поиску мирных решений для окончания столкновений в Сирии
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ призывает к поиску мирных решений для окончания столкновений, которые произошли в нескольких районах Сирии.
"Мы шокированы большим числом жертв в западных районах Сирии. Мы призываем все стороны искать мирные решения, национальное единство, ...политический диалог - чтобы преодолеть усиление насилия и ненависти ", - говорится в заявлении в соцсети X МИД.
В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час.