https://ria.ru/20250307/siriya-2003746760.html

МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии

МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии - РИА Новости, 07.03.2025

МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии

Министерство иностранных дел ФРГ призывает к поиску мирных решений для окончания столкновений, которые произошли в нескольких районах Сирии. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T23:41:00+03:00

2025-03-07T23:41:00+03:00

2025-03-07T23:41:00+03:00

в мире

латакия (город)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ призывает к поиску мирных решений для окончания столкновений, которые произошли в нескольких районах Сирии. "Мы шокированы большим числом жертв в западных районах Сирии. Мы призываем все стороны искать мирные решения, национальное единство, ...политический диалог - чтобы преодолеть усиление насилия и ненависти ", - говорится в заявлении в соцсети X МИД. В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час.

https://ria.ru/20250103/berbok-1992439643.html

латакия (город)

сирия

тартус (мухафаза)

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Дарья Буймова

в мире, латакия (город), сирия, тартус (мухафаза), мид германии