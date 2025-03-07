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МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
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23:41 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/siriya-2003746760.html
МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии
МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии
Министерство иностранных дел ФРГ призывает к поиску мирных решений для окончания столкновений, которые произошли в нескольких районах Сирии. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:41:00+03:00
2025-03-07T23:41:00+03:00
в мире
латакия (город)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ призывает к поиску мирных решений для окончания столкновений, которые произошли в нескольких районах Сирии. "Мы шокированы большим числом жертв в западных районах Сирии. Мы призываем все стороны искать мирные решения, национальное единство, ...политический диалог - чтобы преодолеть усиление насилия и ненависти ", - говорится в заявлении в соцсети X МИД. В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час.
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в мире, латакия (город), сирия, тартус (мухафаза), мид германии
В мире, Латакия (город), Сирия, Тартус (мухафаза), МИД Германии
МИД Германии призвал к поиску мирных решений по Сирии

МИД Германии призвал к поиску мирных решений для окончания столкновений в Сирии

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ призывает к поиску мирных решений для окончания столкновений, которые произошли в нескольких районах Сирии.
"Мы шокированы большим числом жертв в западных районах Сирии. Мы призываем все стороны искать мирные решения, национальное единство, ...политический диалог - чтобы преодолеть усиление насилия и ненависти ", - говорится в заявлении в соцсети X МИД.
В четверг в городе Джебла, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час.
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В миреЛатакия (город)СирияТартус (мухафаза)МИД Германии
 
 
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