Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/siriya-2003520896.html
СМИ: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки
СМИ: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки
Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа убит в ходе силовой операции в городе Джебла в провинции Латакия, сообщает сирийское агентство РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:32:00+03:00
2025-03-07T01:32:00+03:00
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
башар асад
хафез асад
ахмед аш-шараа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745202791_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_44289a32f211927a64f6f3aa5755c778.jpg
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа убит в ходе силовой операции в городе Джебла в провинции Латакия, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности. "После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала - преступника Ибрагима Хувейджа, бывшего главу службы воздушной разведки Сирии, обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада, в том числе он курировал убийство Камаля Джумблата (один из самых известных ливанских политиков, представлявший друзскую общину, убит в 1977 году - ред.)", - пишет агентство. Ранее в разных районах провинции Латакия, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и в городе Хомс. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/siriya-2003519470.html
https://ria.ru/20250307/tartus-2003519044.html
сирия
латакия (город)
тартус (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745202791_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a4374e79a030cf7ddec46742d6bb9192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, латакия (город), тартус (мухафаза), башар асад, хафез асад, ахмед аш-шараа, в мире
Сирия, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Башар Асад, Хафез Асад, Ахмед аш-Шараа, В мире
СМИ: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки

SANA: сирийские силовики убили экс-главу службы воздушной разведки Хувейджа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМорской порт Латакия в Сирии
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Морской порт Латакия в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа убит в ходе силовой операции в городе Джебла в провинции Латакия, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности.
"После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала - преступника Ибрагима Хувейджа, бывшего главу службы воздушной разведки Сирии, обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада, в том числе он курировал убийство Камаля Джумблата (один из самых известных ливанских политиков, представлявший друзскую общину, убит в 1977 году - ред.)", - пишет агентство.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Сирии проходят массовые демонстрации в поддержку действий армии
01:13
Ранее в разных районах провинции Латакия, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и в городе Хомс.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Вид на город Тартус в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ: в Тартусе ввели комендантский час после демонстраций оппозиции
01:03
 
СирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Башар АсадХафез АсадАхмед аш-ШарааВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала