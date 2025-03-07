СМИ: в Сирии убили экс-главу службы воздушной разведки
SANA: сирийские силовики убили экс-главу службы воздушной разведки Хувейджа
Морской порт Латакия в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа убит в ходе силовой операции в городе Джебла в провинции Латакия, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности.
"После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала - преступника Ибрагима Хувейджа, бывшего главу службы воздушной разведки Сирии, обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада, в том числе он курировал убийство Камаля Джумблата (один из самых известных ливанских политиков, представлявший друзскую общину, убит в 1977 году - ред.)", - пишет агентство.
Ранее в разных районах провинции Латакия, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и в городе Хомс.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.