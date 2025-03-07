https://ria.ru/20250307/rossija-2003604944.html

Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков

Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2025

Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков

Россия пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:56:00+03:00

2025-03-07T12:56:00+03:00

2025-03-07T12:57:00+03:00

россия

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250218/kreml-2000026081.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире