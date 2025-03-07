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Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков
Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2025
Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков
Россия пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:56:00+03:00
2025-03-07T12:56:00+03:00
2025-03-07T12:57:00+03:00
россия
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евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250218/kreml-2000026081.html
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россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков
Песков: РФ следит за милитаризацией и обсуждением развития ВПК в ЕС