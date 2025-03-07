https://ria.ru/20250307/rets-2003578507.html

РЭЦ рассказал об участии предпринимательниц в экспортной деятельности

РЭЦ рассказал об участии предпринимательниц в экспортной деятельности - РИА Новости, 07.03.2025

РЭЦ рассказал об участии предпринимательниц в экспортной деятельности

С каждым годом все больше женщин становятся активными участниками экспортной деятельности, внося свой вклад в экономическое развитие страны, число... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:20:00+03:00

2025-03-07T11:20:00+03:00

2025-03-07T11:20:00+03:00

экономика

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

снг

совет федерации рф

ростов-на-дону

китай

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. С каждым годом все больше женщин становятся активными участниками экспортной деятельности, внося свой вклад в экономическое развитие страны, число компаний-экспортеров, возглавляемых ими, продолжает расти, подчеркивает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в преддверии Международного женского дня важный вклад предпринимательниц в развитие внешнеэкономической деятельности РФ."РЭЦ играет важную роль в поддержке женщин-предпринимателей, предоставляя им самую разную таргетированную поддержку - от консультаций и обучения до организации целевых бизнес-миссий. Большинство услуг доступны в онлайн-формате на платформе "Мой экспорт". Кроме того, мы активно поддерживаем участие женщин в Всероссийской премии "Экспортер года", где для них предусмотрена отдельная номинация. Также уже не первый год подряд совместно с Советом Федерации организуем ежегодный Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.В РЭЦ привели пример основателя и директора новосибирской косметологической̆ компании BIOTIME Татьяну Лопаткину, которая начала свой путь в индустрии красоты, работая с косметическим оборудованием и профессиональной косметикой. После поездки на отраслевую конференцию в Корею она решилась на создание собственного бренда. С 2019 года компания BIOTIME уверенно выходит на международные рынки, включая страны СНГ и дальнего зарубежья."Наиболее полезной для нас оказалась услуга софинансирования сертификации, которая помогает соответствовать международным стандартам и требованиям, что значительно облегчает выход на новые рынки. Благодаря мерам поддержки РЭЦ продукция компании размещена на китайской электронной площадке JD.hk. Как мы все знаем, Китай - это один из крупнейших и наиболее быстро растущих рынков электронной коммерции в мире. Наша цель - попасть и закрепиться на рынке Поднебесной", - приводится в сообщении комментарий Лопаткиной.Еще один пример - компания "Агро Виктория" из Ростова-на-Дону, которая успешно развивает экспорт сельскохозяйственной продукции. С момента ее основания в 2017 году налажены поставки масличных и бобовых культур в страны арабского мира и азиатско-тихоокеанского региона."Тщательно изучите рынок, найдите надежных партнеров, эффективно управляйте финансовыми и логистическими рисками и не стесняйтесь обращаться за помощью к экспертам. Используйте ресурсы, которые предоставляет государство", - советует начинающим женщинам-экспортерам генеральный директор компании "Агро Виктория" Виктория Петровская.Активно использует возможности, предоставляемые РЭЦ, и генеральный директор компании "Аби" Татьяна Трифонова. Компания успешно экспортирует свою продукцию в 13 стран, включая Китай и Саудовскую Аравию."В рамках мероприятий при поддержке РЭЦ мы смогли провести переговоры о сотрудничестве, нарастить деловые связи с дистрибьюторами. Уверена, благодаря мерам поддержки, оказываемым в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и программы "Сделано в России", количество отечественных производителей-экспортеров будет расти, а предприятия, уже осуществляющие поставки на зарубежные рынки, смогут нарастить свое присутствие и открыть новые перспективные направления", - сказала Трифонова.Генеральный директор Торгового дома "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии Мадина Аришева также является ярким примером успешной женщины-предпринимателя. История компании "Аква-Кристалл" началась в 2011 году, когда у одного из предприятий города возникла необходимость бурения источника для обеспечения производственных нужд. В процессе исследований и анализов была обнаружена уникальность воды, которая отличается высоким содержанием природного йода, калия и магния, а также отсутствием нитратов и нитритов, что обеспечивает нейтральный уровень pH."У нас в народе есть пожелание: "чтобы тебя любили как воду". Я помню, мне так говорила бабушка в благодарность за утоленную жажду. С детства я ощущала какое-то трепетное уважение к воде, затем появился интерес к научному познанию. После окончания школы я поступила на химический факультет и получила диплом инженера-технолога. Мне повезло: вся трудовая деятельность связана с продуктами питания, а именно с напитками", - поделилась Аришева.Сегодня "Аква-Кристалл" успешно экспортирует свою продукцию в такие страны, как США, Канада, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Молдова. Компания активно работает над расширением своего рынка, стремясь донести до потребителей уникальные качества своей продукции, которые были рекомендованы НИИ Курортологии Пятигорска к применению без ограничений.

https://ria.ru/20250304/rets-2003036141.html

ростов-на-дону

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экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), снг, совет федерации рф, ростов-на-дону, китай, россия