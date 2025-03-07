https://ria.ru/20250307/putin-2003577775.html

Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос

Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2025

Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство (78,7%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно данным... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:15:00+03:00

2025-03-07T11:15:00+03:00

2025-03-07T11:15:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Большинство (78,7%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно данным опроса ВЦИОМ. Восемь из десяти (78,7%) опрошенных россиян заявили, что доверяют Путину, недоверие выразили 17,1%. Три четверти (76,7%) россиян одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,6%. Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, не одобряют - 19,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,6% респондентов, 19,7% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали "Единую Россию", 11,2% - ЛДПР, 10% - КПРФ, 6,6% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,4% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 февраля - 2 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html

https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001886814.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество