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Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2025
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11:15 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/putin-2003577775.html
Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос
Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2025
Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос
Большинство (78,7%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно данным... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:15:00+03:00
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россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Большинство (78,7%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно данным опроса ВЦИОМ. Восемь из десяти (78,7%) опрошенных россиян заявили, что доверяют Путину, недоверие выразили 17,1%. Три четверти (76,7%) россиян одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,6%. Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, не одобряют - 19,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,6% респондентов, 19,7% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали "Единую Россию", 11,2% - ЛДПР, 10% - КПРФ, 6,6% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,4% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 февраля - 2 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Почти 80% россиян доверяют Путину, показал опрос

ВЦИОМ: почти 80% россиян доверяют Путину, 76,7% одобряют его работу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Большинство (78,7%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно данным опроса ВЦИОМ.
Восемь из десяти (78,7%) опрошенных россиян заявили, что доверяют Путину, недоверие выразили 17,1%. Три четверти (76,7%) россиян одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,6%.
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Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, не одобряют - 19,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,6% респондентов, 19,7% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали "Единую Россию", 11,2% - ЛДПР, 10% - КПРФ, 6,6% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,4% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 февраля - 2 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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