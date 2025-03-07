https://ria.ru/20250307/posol-2003674636.html

Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации

Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации - РИА Новости, 07.03.2025

Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации

Решение саммита Европейского союза о ремилитаризации ЕС идёт в русле перенастройки президентом США Дональдом Трампом отношений Вашингтона с Брюсселем, это... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:39:00+03:00

2025-03-07T16:39:00+03:00

2025-03-07T16:45:00+03:00

сша

европа

брюссель

александр яковенко

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001489121_0:0:2807:1579_1920x0_80_0_0_3737c3b9403c7d238bd79815691aff69.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение саммита Европейского союза о ремилитаризации ЕС идёт в русле перенастройки президентом США Дональдом Трампом отношений Вашингтона с Брюсселем, это поможет Штатам сократить расходы на оборону за счет европейских союзников, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта. "Политическое решение саммита Евросоюза в Брюсселе о ремилитаризации Европы идет в русле перенастройки Трампом отношений США с ЕС. Во-первых, в США стоит задача переоснащения своей армии, вооружения которой, как показала Украина, во многом устарели. За счет Европы произойдет сброс за деньги всего устаревшего. Именно поэтому ставится задача увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО до 5 процентов ВВП. Во-вторых, произойдет балансировка расходов в НАТО по странам. Сейчас США покрывают около 80 процентов потребностей альянса", - сказал Яковенко. По его словам, это также поможет сократить ежегодно 60 миллиардов долларов расходов на оборону США для балансировки бюджета. "Причем это коснется только вспомогательных направлений финансирования министерства обороны. И наконец, оставаясь в Европе, США сохранят все рычаги управления вопросами безопасности стран НАТО и Евросоюза в рамках действующих механизмов. Европейцы с этим планом согласны. Ну, а аргументы легко подбираются. Поэтому мы станем свидетелями еще одной волны заявлений в стиле президента (Франции Эммануэля) Макрона, оправдывающих новую милитаристскую стратегию. Тем более, что информационное поле в Европе полностью зачищено от альтернативных точек зрения, и общественному мнению этих стран не с чем работать. Милитаризм - это новые правила игры, заданные Вашингтоном Европе", - подчеркнул Яковенко.

https://ria.ru/20250217/tramp-1999437755.html

сша

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, брюссель, александр яковенко, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия, в мире