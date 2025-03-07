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Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации - РИА Новости, 07.03.2025
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16:39 07.03.2025 (обновлено: 16:45 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/posol-2003674636.html
Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации
Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации - РИА Новости, 07.03.2025
Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации
Решение саммита Европейского союза о ремилитаризации ЕС идёт в русле перенастройки президентом США Дональдом Трампом отношений Вашингтона с Брюсселем, это... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:39:00+03:00
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сша
европа
брюссель
александр яковенко
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение саммита Европейского союза о ремилитаризации ЕС идёт в русле перенастройки президентом США Дональдом Трампом отношений Вашингтона с Брюсселем, это поможет Штатам сократить расходы на оборону за счет европейских союзников, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта. "Политическое решение саммита Евросоюза в Брюсселе о ремилитаризации Европы идет в русле перенастройки Трампом отношений США с ЕС. Во-первых, в США стоит задача переоснащения своей армии, вооружения которой, как показала Украина, во многом устарели. За счет Европы произойдет сброс за деньги всего устаревшего. Именно поэтому ставится задача увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО до 5 процентов ВВП. Во-вторых, произойдет балансировка расходов в НАТО по странам. Сейчас США покрывают около 80 процентов потребностей альянса", - сказал Яковенко. По его словам, это также поможет сократить ежегодно 60 миллиардов долларов расходов на оборону США для балансировки бюджета. "Причем это коснется только вспомогательных направлений финансирования министерства обороны. И наконец, оставаясь в Европе, США сохранят все рычаги управления вопросами безопасности стран НАТО и Евросоюза в рамках действующих механизмов. Европейцы с этим планом согласны. Ну, а аргументы легко подбираются. Поэтому мы станем свидетелями еще одной волны заявлений в стиле президента (Франции Эммануэля) Макрона, оправдывающих новую милитаристскую стратегию. Тем более, что информационное поле в Европе полностью зачищено от альтернативных точек зрения, и общественному мнению этих стран не с чем работать. Милитаризм - это новые правила игры, заданные Вашингтоном Европе", - подчеркнул Яковенко.
https://ria.ru/20250217/tramp-1999437755.html
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сша, европа, брюссель, александр яковенко, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия, в мире
США, Европа, Брюссель, Александр Яковенко, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, В мире
Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации

Яковенко: ремилитаризация ЕС идёт в русле политики Трампа, сокращающего расходы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Решение саммита Европейского союза о ремилитаризации ЕС идёт в русле перенастройки президентом США Дональдом Трампом отношений Вашингтона с Брюсселем, это поможет Штатам сократить расходы на оборону за счет европейских союзников, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.
"Политическое решение саммита Евросоюза в Брюсселе о ремилитаризации Европы идет в русле перенастройки Трампом отношений США с ЕС. Во-первых, в США стоит задача переоснащения своей армии, вооружения которой, как показала Украина, во многом устарели. За счет Европы произойдет сброс за деньги всего устаревшего. Именно поэтому ставится задача увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО до 5 процентов ВВП. Во-вторых, произойдет балансировка расходов в НАТО по странам. Сейчас США покрывают около 80 процентов потребностей альянса", - сказал Яковенко.
По его словам, это также поможет сократить ежегодно 60 миллиардов долларов расходов на оборону США для балансировки бюджета.
"Причем это коснется только вспомогательных направлений финансирования министерства обороны. И наконец, оставаясь в Европе, США сохранят все рычаги управления вопросами безопасности стран НАТО и Евросоюза в рамках действующих механизмов. Европейцы с этим планом согласны. Ну, а аргументы легко подбираются. Поэтому мы станем свидетелями еще одной волны заявлений в стиле президента (Франции Эммануэля) Макрона, оправдывающих новую милитаристскую стратегию. Тем более, что информационное поле в Европе полностью зачищено от альтернативных точек зрения, и общественному мнению этих стран не с чем работать. Милитаризм - это новые правила игры, заданные Вашингтоном Европе", - подчеркнул Яковенко.
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СШАЕвропаБрюссельАлександр ЯковенкоДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссияВ мире
 
 
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