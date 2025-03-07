https://ria.ru/20250307/posol-2003615396.html

Чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве, пишет WP

Чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве, пишет WP - РИА Новости, 07.03.2025

Чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве, пишет WP

Новый посол РФ в США Александр Дарчиев является опытным дипломатом, о котором у американских чиновников сложилось хорошее мнение, пишет колумнист газеты... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:30:00+03:00

2025-03-07T13:30:00+03:00

2025-03-07T13:30:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

александр дарчиев

сергей лавров

владимир путин

организация американских государств

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев является опытным дипломатом, о котором у американских чиновников сложилось хорошее мнение, пишет колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. Игнатиус заявляет, что 18 февраля в Эр-Рияде РФ и США начали дипломатическую "перезагрузку". "Россия только что назначила послом в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, которого высоко оценивают американские чиновники", - говорится в его материале. Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250228/posol-2002252175.html

https://ria.ru/20250221/antonov-2000924160.html

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сша

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россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, сергей лавров, владимир путин, организация американских государств, российский фонд прямых инвестиций, в мире