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В Харьковской области заявили о кризисе мобилизационной кампании на Украине

В Харьковской области заявили о кризисе мобилизационной кампании на Украине - РИА Новости, 07.03.2025

В Харьковской области заявили о кризисе мобилизационной кампании на Украине

Мобилизационная кампания на Украине испытывает кризис, план в феврале выполнен только на 27%, сообщили в УВД российской администрации Харьковской области. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:12:00+03:00

2025-03-07T16:12:00+03:00

2025-03-07T16:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мобилизационная кампания на Украине испытывает кризис, план в феврале выполнен только на 27%, сообщили в УВД российской администрации Харьковской области. "На основании внутреннего доклада командования ВСУ, полученного благодаря оперативным возможностям УВД, подтверждается кризис мобилизационной кампании Украины. В декабре 2024 года план по призыву выполнен на 74%, в январе 2025 года — на 53%, а в феврале — только на 27%", - сообщает администрация в своем Telegram-канале. Также, по ее информации, рядовым военнослужащим ВСУ уменьшают выплаты на фоне сокращения американского финансирования. Как стало известно администрации Харьковской области, в украинской армии принято решение о сохранении надбавок руководящему составу ВСУ, лишив выплат бойцов на передовой.

https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996088772.html

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украина, харьковская область, вооруженные силы украины