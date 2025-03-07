В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС

Песков: Россия может принять меры из-за милитаризации ЕС
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.
- ЕС сегодня позиционирует Россию как своего главного противника.
- Москва пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в Евросоюзе.
- Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине.
- В ходе возможного диалога по разоружению нельзя не учитывать европейские ядерные арсеналы.
- Внимание к ним повысилось на фоне конфронтационных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.
"Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею".
- Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между Россией и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся.
- Позицию Пекина по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать.
- Удар по связанным с ВПК Украины энергообъектам не является ответом на предложения Макрона о частичном перемирии, это делается в рамках СВО.
- Президент Владимир Путин говорил, что основой мирного договора могут стать Стамбульские соглашения, такие заявления Москва слышала и из Вашингтона:
"Достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы".