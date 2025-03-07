https://ria.ru/20250307/peskov-2003607028.html

В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС

В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС - РИА Новости, 07.03.2025

В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС

Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:05:00+03:00

2025-03-07T13:05:00+03:00

2025-03-07T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вот эта вот милитаризация (ЕС), она происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Евросоюза развивать ВПК.Другие заявления представителя Кремля:"Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею"."Достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы".

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

https://ria.ru/20250307/evropa-2003512364.html

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