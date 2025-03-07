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В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
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13:05 07.03.2025 (обновлено: 13:52 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/peskov-2003607028.html
В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС
В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС
Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:05:00+03:00
2025-03-07T13:52:00+03:00
москва
евросоюз
в мире
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
украина
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вот эта вот милитаризация (ЕС), она происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Евросоюза развивать ВПК.Другие заявления представителя Кремля:&quot;Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею&quot;.&quot;Достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы&quot;.
https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html
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москва, евросоюз, в мире, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия, украина, эммануэль макрон
Москва, Евросоюз, В мире, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Россия, Украина, Эммануэль Макрон
В Кремле предупредили о готовности принять меры из-за милитаризации ЕС

Песков: Россия может принять меры из-за милитаризации ЕС

© Getty Images / picture alliance / Philipp SchulzeЕвропейские солдаты принимают участие в военных учениях
Европейские солдаты принимают участие в военных учениях - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Philipp Schulze
Европейские солдаты принимают участие в военных учениях. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вот эта вот милитаризация (ЕС), она происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Евросоюза развивать ВПК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала
08:00

В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.

Другие заявления представителя Кремля:
  • ЕС сегодня позиционирует Россию как своего главного противника.
  • Москва пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в Евросоюзе.
  • Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине.
  • В ходе возможного диалога по разоружению нельзя не учитывать европейские ядерные арсеналы.
  • Внимание к ним повысилось на фоне конфронтационных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.
«

"Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает
08:00
  • Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между Россией и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся.
  • Позицию Пекина по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать.
  • Удар по связанным с ВПК Украины энергообъектам не является ответом на предложения Макрона о частичном перемирии, это делается в рамках СВО.
  • Президент Владимир Путин говорил, что основой мирного договора могут стать Стамбульские соглашения, такие заявления Москва слышала и из Вашингтона:
«

"Достижения наших целей политико-дипломатическими методами для нас являются предпочтительными. Но в условиях, когда Украина отказывается от диалога, когда она юридически запрещает себе такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию, чтобы обеспечить наши интересы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне. 2 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Володин объяснил, зачем Зеленскому, Макрону и Стармеру конфликт на Украине
08:09
 
МоскваЕвросоюзВ миреДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияРоссияУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
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