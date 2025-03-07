https://ria.ru/20250307/peskov-2003606331.html

Песков оценил ситуацию с российскими военными в Сирии

Песков оценил ситуацию с российскими военными в Сирии - РИА Новости, 07.03.2025

Песков оценил ситуацию с российскими военными в Сирии

Необходимая безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:03:00+03:00

2025-03-07T13:03:00+03:00

2025-03-07T13:03:00+03:00

сирия

россия

москва

дмитрий песков

башар асад

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимая безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом я не стал бы комментировать этот ход операции, потому что мы не знаем деталей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Москве оценивают обострение ситуации в Сирии. Ранее источник в управлении государственной безопасности сообщил о начале операций по поиску сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада и тех, кто им оказывал помощь, в провинциях Латакия и Тартус.

https://ria.ru/20241202/rossija-1986838961.html

сирия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, россия, москва, дмитрий песков, башар асад, в мире