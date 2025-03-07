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Песков оценил ситуацию с российскими военными в Сирии
Песков оценил ситуацию с российскими военными в Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
Песков оценил ситуацию с российскими военными в Сирии
Необходимая безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:03:00+03:00
2025-03-07T13:03:00+03:00
2025-03-07T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимая безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом я не стал бы комментировать этот ход операции, потому что мы не знаем деталей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Москве оценивают обострение ситуации в Сирии. Ранее источник в управлении государственной безопасности сообщил о начале операций по поиску сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада и тех, кто им оказывал помощь, в провинциях Латакия и Тартус.
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сирия, россия, москва, дмитрий песков, башар асад, в мире
Сирия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Башар Асад, В мире
Песков оценил ситуацию с российскими военными в Сирии
Песков: безопасность российских военных в Сирии обеспечивается на должном уровне