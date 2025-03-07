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ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025
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12:59 07.03.2025 (обновлено: 13:06 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/peskov-2003605638.html
ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле
ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025
ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле
Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:59:00+03:00
2025-03-07T13:06:00+03:00
россия
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника. То есть, вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле

Песков: ЕС позиционирует Россию как своего главного противника

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Покровский собор (храм Василия Блаженного) от Большого Устьинского моста
Вид на Московский Кремль и Покровский собор (храм Василия Блаженного) от Большого Устьинского моста - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на Московский Кремль и Покровский собор (храм Василия Блаженного) от Большого Устьинского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника. То есть, вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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