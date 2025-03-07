https://ria.ru/20250307/peskov-2003605638.html

ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле

ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2025

ЕС позиционирует Россию как своего главного противника, заявили в Кремле

Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:59:00+03:00

2025-03-07T12:59:00+03:00

2025-03-07T13:06:00+03:00

россия

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника. То есть, вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250307/posol-2003586821.html

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россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире