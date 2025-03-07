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Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов - РИА Новости, 07.03.2025
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Ярославская область
 
17:46 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/oblast-2003705014.html
Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов
Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов - РИА Новости, 07.03.2025
Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов
В Ярославской области подготовлен новый свод объектов федеральной собственности для вовлечения в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:46:00+03:00
2025-03-07T17:46:00+03:00
ярославская область
жилье
михаил евраев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар - РИА Новости. В Ярославской области подготовлен новый свод объектов федеральной собственности для вовлечения в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в ходе инвентаризации имущества, проводимой в Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, выявлено 157 неиспользуемых или неэффективно используемых федеральных объектов, в том числе 60 земельных участков. "Продолжаем активную работу по инвентаризации федерального имущества. Здания, памятники истории и культуры, а также земельные участки должны обрести собственников, которые будут поддерживать их в надлежащем состоянии и использовать для реализации своих проектов", – подчеркнул Михаил Евраев. Ранее в регионе уже было выявлено порядка 100 таких объектов, по которым достигнуты договоренности о вовлечении в хозоборот с федеральными органами власти, в том числе с Росимуществом, отмечают в областном правительстве. По данным областного правительства, в регионе по поручению губернатора Михаила Евраева проведена также масштабная инвентаризация земель, в результате которой было оцифровано 100% территорий сельскохозяйственного назначения. Это, как отмечается, позволяет создать единую цифровую базу данных, существенно упрощающую мониторинг, управление и планирование использования земельных ресурсов. "Доступ к актуальным данным способствует привлечению инвестиций в аграрный сектор и улучшению условий для ведения бизнеса, что приводит к устойчивому развитию сельских территорий", – цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгения Тихонова. Также по поручению главы региона началось обследование территорий у водных объектов Ярославской области для создания рекреационных зон, которые могут быть использованы для строительства туристических объектов: глэмпингов, кемпингов, гостиниц. К настоящему времени сформировано около 60 земельных участков, информирует областное правительство.
https://ria.ru/20240821/investproekty-1967492419.html
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жилье, михаил евраев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Ярославская область, Жилье, Михаил Евраев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов

В Ярославской области подготовлен новый свод объектов федеральной собственности

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар - РИА Новости. В Ярославской области подготовлен новый свод объектов федеральной собственности для вовлечения в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в ходе инвентаризации имущества, проводимой в Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, выявлено 157 неиспользуемых или неэффективно используемых федеральных объектов, в том числе 60 земельных участков.
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"Продолжаем активную работу по инвентаризации федерального имущества. Здания, памятники истории и культуры, а также земельные участки должны обрести собственников, которые будут поддерживать их в надлежащем состоянии и использовать для реализации своих проектов", – подчеркнул Михаил Евраев.
Ранее в регионе уже было выявлено порядка 100 таких объектов, по которым достигнуты договоренности о вовлечении в хозоборот с федеральными органами власти, в том числе с Росимуществом, отмечают в областном правительстве.
По данным областного правительства, в регионе по поручению губернатора Михаила Евраева проведена также масштабная инвентаризация земель, в результате которой было оцифровано 100% территорий сельскохозяйственного назначения. Это, как отмечается, позволяет создать единую цифровую базу данных, существенно упрощающую мониторинг, управление и планирование использования земельных ресурсов.
"Доступ к актуальным данным способствует привлечению инвестиций в аграрный сектор и улучшению условий для ведения бизнеса, что приводит к устойчивому развитию сельских территорий", – цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгения Тихонова.
Также по поручению главы региона началось обследование территорий у водных объектов Ярославской области для создания рекреационных зон, которые могут быть использованы для строительства туристических объектов: глэмпингов, кемпингов, гостиниц. К настоящему времени сформировано около 60 земельных участков, информирует областное правительство.
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Ярославская областьЖильеМихаил ЕвраевФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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