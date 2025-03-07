https://ria.ru/20250307/oblast-2003705014.html

Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов

Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов - РИА Новости, 07.03.2025

Ярославская область подготовила список неиспользуемых федеральных объектов

В Ярославской области подготовлен новый свод объектов федеральной собственности для вовлечения в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:46:00+03:00

2025-03-07T17:46:00+03:00

2025-03-07T17:46:00+03:00

ярославская область

жилье

михаил евраев

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар - РИА Новости. В Ярославской области подготовлен новый свод объектов федеральной собственности для вовлечения в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в ходе инвентаризации имущества, проводимой в Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева, выявлено 157 неиспользуемых или неэффективно используемых федеральных объектов, в том числе 60 земельных участков. "Продолжаем активную работу по инвентаризации федерального имущества. Здания, памятники истории и культуры, а также земельные участки должны обрести собственников, которые будут поддерживать их в надлежащем состоянии и использовать для реализации своих проектов", – подчеркнул Михаил Евраев. Ранее в регионе уже было выявлено порядка 100 таких объектов, по которым достигнуты договоренности о вовлечении в хозоборот с федеральными органами власти, в том числе с Росимуществом, отмечают в областном правительстве. По данным областного правительства, в регионе по поручению губернатора Михаила Евраева проведена также масштабная инвентаризация земель, в результате которой было оцифровано 100% территорий сельскохозяйственного назначения. Это, как отмечается, позволяет создать единую цифровую базу данных, существенно упрощающую мониторинг, управление и планирование использования земельных ресурсов. "Доступ к актуальным данным способствует привлечению инвестиций в аграрный сектор и улучшению условий для ведения бизнеса, что приводит к устойчивому развитию сельских территорий", – цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгения Тихонова. Также по поручению главы региона началось обследование территорий у водных объектов Ярославской области для создания рекреационных зон, которые могут быть использованы для строительства туристических объектов: глэмпингов, кемпингов, гостиниц. К настоящему времени сформировано около 60 земельных участков, информирует областное правительство.

https://ria.ru/20240821/investproekty-1967492419.html

https://ria.ru/20240827/agroagregator--1968847565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, михаил евраев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)