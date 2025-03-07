https://ria.ru/20250307/msp-2003412401.html

Малый и средний бизнес получил 1,18 триллиона рублей за счет господдержки

Малый и средний бизнес получил 1,18 триллиона рублей за счет господдержки - РИА Новости, 07.03.2025

Малый и средний бизнес получил 1,18 триллиона рублей за счет господдержки

Малый и средний бизнес в 2024 году привлек рекордные 1,18 триллиона рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС),... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:00:00+03:00

2025-03-07T09:00:00+03:00

2025-03-07T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Малый и средний бизнес в 2024 году привлек рекордные 1,18 триллиона рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба Корпорации.Прирост объемов финансирования к 2023 году составил 8%. Рекордным стало и количество получателей поддержки. Финансирование при помощи гарантий и поручительств участников НГС получили почти 74 тысячи предпринимателей - на 71% больше, чем в 2023 году. При этом более 60% (774,3 миллиарда рублей) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП."Малый и средний бизнес в 2024 году развивался и рос, достигнув рекордного количества в 6,59 миллиона предпринимателей. Это стало возможным, в том числе, благодаря комплексу мер господдержки. Основной запрос МСП – на привлечение средств в предприятия – государство помогает закрывать через инструменты НГС. С ними бизнес привлек более 1,18 триллиона рублей. Гарантии и поручительства помогают ему решать главную проблему – предоставлять банкам залог, без которого невозможно получить кредиты", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.При этом объем поддержки организаций, осуществляющих научно-техническую деятельность, за минувший год вырос вдвое - до 81,5 миллиарда рублей. В сфере ИТ рост составил 12%.Среди отраслей экономики наибольший объем финподдержки при помощи участников НГС привлекли также малые и средние предприятия из сфер обрабатывающего производства (252,9 миллиарда рублей), строительства (236,7 миллиарда рублей), транспортировки и хранения (67,4 миллиарда рублей), сельского хозяйства (50,3 миллиарда рублей), гостиниц и общепита (29,7 миллиарда рублей) и ИТ (24,7 миллиарда рублей).Лидерами по привлечению финансирования при помощи участников НГС в 2024 году помимо предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области стал малый и средний бизнес из Свердловской и Ростовской областей (88,6 миллиарда рублей и 37,1 миллиарда рублей, соответственно), Краснодарского края (35,7 миллиарда рублей), Республики Татарстан (28,8 миллиарда рублей), Новосибирской области (28,1 миллиарда рублей).Увеличивается поддержка МСБ в новых российских регионах: ДНР (1,3 миллиарда рублей), ЛНР (0,9 миллиарда рублей), Запорожской и Херсонской областях (0,6 миллиарда рублей и 0,2 миллиарда рублей, соответственно).В НГС наряду с Корпорацией МСП входят региональные гарантийные организации (РГО) и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО). Предприниматели благодаря финансовым инструментам участников НГС могут привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка предпринимателей осуществляется по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250224/msp-2001297773.html

https://ria.ru/20250218/turproekt-2000105004.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич