https://ria.ru/20250307/marochko-2003537744.html

ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки, заявил Марочко

ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки, заявил Марочко - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки, заявил Марочко

ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки в районе населенных пунктов Голубовка и Кондрашовка в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:13:00+03:00

2025-03-07T07:13:00+03:00

2025-03-07T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

ЛУГАНСК, 7 мар – РИА Новости. ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки в районе населенных пунктов Голубовка и Кондрашовка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки нашими войсками отбито четыре контратаки противника. Одна в районе Голубовки и три - в районе Кондрашовки. В ходе штурмовых действий украинские боевики применяли тактику малых групп, которые шли под прикрытием артиллерии и БПЛА", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что все атаки отражены, противник, понеся потери, вернулся на исходные рубежи. "Эвакуация раненых и убитых украинских военнослужащих, участвующих в штурмах, не производилась" - подчеркнул Марочко.

https://ria.ru/20250306/vsu-2003336525.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины