https://ria.ru/20250307/marochko-2003537744.html
ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки, заявил Марочко
ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки, заявил Марочко - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки, заявил Марочко
ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки в районе населенных пунктов Голубовка и Кондрашовка в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:13:00+03:00
2025-03-07T07:13:00+03:00
2025-03-07T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 мар – РИА Новости. ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки в районе населенных пунктов Голубовка и Кондрашовка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки нашими войсками отбито четыре контратаки противника. Одна в районе Голубовки и три - в районе Кондрашовки. В ходе штурмовых действий украинские боевики применяли тактику малых групп, которые шли под прикрытием артиллерии и БПЛА", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что все атаки отражены, противник, понеся потери, вернулся на исходные рубежи. "Эвакуация раненых и убитых украинских военнослужащих, участвующих в штурмах, не производилась" - подчеркнул Марочко.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003336525.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ не эвакуировали убитых и раненых после срыва контратаки, заявил Марочко
Марочко: ВСУ не эвакуировали убитых после срыва контратаки в Харьковской области