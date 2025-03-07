https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

Борьба будет непримиримой: Макрон открывает новый фронт

Борьба будет непримиримой: Макрон открывает новый фронт - РИА Новости, 07.03.2025

Борьба будет непримиримой: Макрон открывает новый фронт

Стальной еэсовский дикобраз лезет на нашу страну. Прямое столкновение с общеевропейским блоком перестало быть геополитической гипотезой, став геополитической... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:00:00+03:00

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2025-03-07T08:02:00+03:00

аналитика

эммануэль макрон

франция

украина

россия

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Стальной еэсовский дикобраз лезет на нашу страну. Прямое столкновение с общеевропейским блоком перестало быть геополитической гипотезой, став геополитической реальностью.Об этом заявил — пусть и другими словами и в других формулировках — в своем телеобращении Эммануэль Макрон.Насупленными бровями, тяжелым взглядом, использованием тревожной лексики Макрон хотел нагнать страху на европейцев и убедить их в том, что это мы "угрожаем Франции" и "всей Европе".Вне зависимости от волны комментариев в соцсетях, высмеивающих воинственность французского президента, к сказанному им имеет смысл отнестись серьезно. Как бы нам ни хотелось на эту тему шутить, угрозы такого рода — не повод отточить остроумие, а возможность проанализировать происходящее.О том, что Франция может планировать отправку своих войск в зону СВО, Макрон говорит с февраля прошлого года. О том, что он готов поделиться ядерными арсеналами со всем Евросоюзом, Макрон заявлял еще раньше. О том, что мы — враги "прогресса и демократии", что Россия мечтает "втянуть в конфликт весь мир", по-разному, но постоянно хозяин Елисейского дворца твердил по поводу и без. Это была маленькая макроновская информационная война. Против нас. И локального пошиба.Перечисленные тезисы, сведенные в обращение и связанные темой "русской агрессивности", перестали, едва спич окончился, быть личной русофобской вендеттой французского президента. Желание Макрона взять военный, экономический и политический реванш над Россией превратилось из европейско-местечкового в нечто большее. Все слова, ремарки и инсинуации переехали в иной регистр.Москва отреагировала на сказанное временным хозяином Елисейского дворца здраво, дав недвусмысленно понять, что слова исходят не от коверного на арене (даже если мы можем над макроновской риторикой смеяться), а от президента ядерной державы."Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России — это, конечно же, угроза", — заявил глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.Собственно, эта позиция российского МИД — своего рода компас, чтобы понимать, куда уже завтра, по завершении очередного экстренного саммита ЕС, отправится европейская внешняя политика. Европейская экономика. Заодно с европейской военной машиной.Рискнем вызвать неудовольствие и скажем следующее. Нигде, никогда и никакой стране не приносила профит недооценка возможностей ее непосредственного противника, если не сказать врага. Мы, выучившие уроки истории едва ли не лучше всех на планете (и ценой многомиллионных жертв), прекрасно помним, к чему может привести подход: "Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна. Через месяц — и не больше — кончится война".НАТО сейчас (вместе с немцами, теми же французами, а также практически со всеми странами общеевропейского блока) — в Польше.Североатлантический альянс и ЕС (пусть в его адрес сегодня несутся угрозы и почти проклятия из Вашингтона) были главными закоперщиками развала СССР, нанесения тогдашней Большой России стратегического поражения в холодной войне (они и добились этого) и создания нынешнего геополитического кризиса.Европейцы (а не только американцы) снабдили вэсэушников всем необходимым, чтобы убивать русских людей. Европейские военные инструкторы более чем явно курируют все или почти все, что творят украинские военные и на ЛБС в Донбассе, и в курском приграничье.Экономический кризис в "райском саду" оказался заметен для еэсовских обывателей, но пока не очень заметно, что эти обыватели хоть как-то проявляют недовольство своим бедственным (оно действительно такое) положением. Подготовка грядущей войны с нами — а именно об этом говорит Макрон — способ не только отвлечь внимание от обнищания, но и внедрить новый (на самом деле старый и проверенный временем) стиль управления социумом, основанный исключительно на страхе.Момент истины, о котором неоднократно говорил Владимир Путин, оценивая текущие геополитические события, состоит сегодня и в том, что Евросоюз входит в милитаристский тоталитаризм.По всем позициям: от экономики, которая будет перестроена на военный лад — и так быстро, как того пожелает континентальный ВПК, до социальной сферы, где бюджет будет секвестирован вдоль и поперек. Идеологическая машина и медийная европейская структура, как бы над этим мы ни потешались, уже тоталитарна. Альтернативная точка полностью изгнана из публичного пространства. Ее можно добыть, узнать и ею можно поделиться, только если обойти современные цифровые блокираторы — и исключительно на свой страх и риск.Таким образом, сложились практически все условия, чтобы Европа начала раскручивать военный молох и строить стального дикобраза.Война сегодня — стоит повторить это для лучшего понимания и осознания — единственный способ для евроглобалистской элиты самосохраниться во власти, а для континентального ВПК удесятерить свои прибыли. Единственный, кому война точно не мать родна, — это европейский обыватель. Но его и спрашивать ни о чем не станут. Как это уже было и в 1914, и в 1939, и в 1941 годах. Опыт уничтожения собственного населения (не считая нас, естественно: мы, славяне, обречены по определению быть пущенными в расход) у европейского истеблишмента колоссальный.Сегодня можно сказать: экзистенциальная угроза нашему существованию со стороны Европы не сточилась, а обострилась. И к происходящему, и к сказанному Макроном стоит отнестись максимально ответственно. Шутки мы пошутим тогда, когда Украина капитулирует — и на наших условиях. И когда мир, который вновь придет на континент, будет заключен, подписан и утвержден — на наших условиях.

https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003380875.html

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

https://ria.ru/20250306/lavrov-2003386064.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, эммануэль макрон, франция, украина, россия