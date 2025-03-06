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Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии угрозой России - РИА Новости, 06.03.2025
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12:52 06.03.2025 (обновлено: 16:34 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html
Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии угрозой России
Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии угрозой России - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии угрозой России
Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:52:00+03:00
2025-03-06T16:34:00+03:00
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
франция
в мире
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России, заявил глава МИД Сергей Лавров."Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", — сказал глава российской дипломатии, отвечая на соответствующий вопрос.Он также назвал заявление Макрона о недопустимости капитуляции Украины пространным и нервозным.По словам Лаврова, французский президент имеет возможность обсудить свои опасения с российским коллегой Владимиром Путиным, но не делает этого."Макрон периодически заявляет горделиво, что он позвонит Путину обязательно, поговорит с ним. У него такие возможности есть. Никто не запрещает. Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью", — указал министр.При этом он отметил, что любой "мало-мальски вменяемый человек" должен понимать, что Москве не нужен вооруженный конфликт с Европой.Также глава МИД затронул звучащие на Западе идеи размещения на Украине европейских миротворцев. Министр добавил, что Москва не видит места для компромисса по данному вопросу. Он подчеркнул, что эта дискуссия ведется с откровенно враждебной целью и европейские страны "не скрывают, для чего им это надо".Как указал Лавров, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле"."Мы будем рассматривать присутствие этих (европейских. — Прим. ред.) войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине", — сказал он.Министр подчеркнул, что какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО.&quot;Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно. &lt;...&gt; Особенно на фоне &lt;...&gt; заявления Макрона, &lt;...&gt; что Россия — это угроза.Накануне вечером Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250306/slutskij-2003361523.html
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Лавров о ядерной риторике Макрона
Лавров о ядерной риторике Макрона
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россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, франция, в мире
Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Франция, В мире

Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии угрозой России

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", — сказал глава российской дипломатии, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он также назвал заявление Макрона о недопустимости капитуляции Украины пространным и нервозным.
По словам Лаврова, французский президент имеет возможность обсудить свои опасения с российским коллегой Владимиром Путиным, но не делает этого.
«
"Макрон периодически заявляет горделиво, что он позвонит Путину обязательно, поговорит с ним. У него такие возможности есть. Никто не запрещает. Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью", — указал министр.
При этом он отметил, что любой "мало-мальски вменяемый человек" должен понимать, что Москве не нужен вооруженный конфликт с Европой.
Также глава МИД затронул звучащие на Западе идеи размещения на Украине европейских миротворцев.
Министр добавил, что Москва не видит места для компромисса по данному вопросу. Он подчеркнул, что эта дискуссия ведется с откровенно враждебной целью и европейские страны "не скрывают, для чего им это надо".
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Как указал Лавров, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
"Мы будем рассматривать присутствие этих (европейских. — Прим. ред.) войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине", — сказал он.
Министр подчеркнул, что какими бы флагами и шевронами ни прикрывалась эта операция, все равно это будут войска стран НАТО.
«

"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно. <...> Особенно на фоне <...> заявления Макрона, <...> что Россия — это угроза.

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Накануне вечером Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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