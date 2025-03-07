Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 07.03.2025 (обновлено: 10:32 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html
Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии
Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии - РИА Новости, 07.03.2025
Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел "размывание норм" в словах президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии, следует из его интервью агентству... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:44:00+03:00
2025-03-07T10:32:00+03:00
в мире
магатэ
эммануэль макрон
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел "размывание норм" в словах президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии, следует из его интервью агентству Bloomberg.&quot;Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу &lt;…&gt; Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм&quot;, — сказал Гросси.Пятого марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза. В Кремле это заявление назвали чрезвычайно конфронтационным. Причем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах Макрона было много неточностей, в частности он ничего не сказал о том, как военная инфраструктура НАТО приближалась к российским границам, и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_790714690aac289bbf99e1e9b7ecf8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магатэ, эммануэль макрон, рафаэль гросси
В мире, МАГАТЭ, Эммануэль Макрон, Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии

Гросси после слов Макрона заявил о размывании норм на дискуссии о ядерном оружии

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел "размывание норм" в словах президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии, следует из его интервью агентству Bloomberg.
«

"Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу <…> Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", — сказал Гросси.

Пятого марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза. В Кремле это заявление назвали чрезвычайно конфронтационным. Причем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах Макрона было много неточностей, в частности он ничего не сказал о том, как военная инфраструктура НАТО приближалась к российским границам, и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Борьба будет непримиримой: Макрон открывает новый фронт
08:00
 
В миреМАГАТЭЭммануэль МакронРафаэль Гросси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала