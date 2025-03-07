https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html

Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии

Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии - РИА Новости, 07.03.2025

Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел "размывание норм" в словах президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии, следует из его интервью агентству... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:44:00+03:00

2025-03-07T08:44:00+03:00

2025-03-07T10:32:00+03:00

в мире

магатэ

эммануэль макрон

рафаэль гросси

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел "размывание норм" в словах президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии, следует из его интервью агентству Bloomberg."Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу <…> Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", — сказал Гросси.Пятого марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза. В Кремле это заявление назвали чрезвычайно конфронтационным. Причем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах Макрона было много неточностей, в частности он ничего не сказал о том, как военная инфраструктура НАТО приближалась к российским границам, и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, магатэ, эммануэль макрон, рафаэль гросси