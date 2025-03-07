Глава МАГАТЭ прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии
Гросси после слов Макрона заявил о размывании норм на дискуссии о ядерном оружии
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел "размывание норм" в словах президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии, следует из его интервью агентству Bloomberg.
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"Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу <…> Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", — сказал Гросси.
Пятого марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза. В Кремле это заявление назвали чрезвычайно конфронтационным. Причем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в словах Макрона было много неточностей, в частности он ничего не сказал о том, как военная инфраструктура НАТО приближалась к российским границам, и о законных озабоченностях Москвы по этому поводу.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.