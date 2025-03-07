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СМИ: в Латакии отразили атаку на отделение полиции - РИА Новости, 07.03.2025
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01:20 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/latakiya-2003519929.html
СМИ: в Латакии отразили атаку на отделение полиции
СМИ: в Латакии отразили атаку на отделение полиции - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: в Латакии отразили атаку на отделение полиции
Вооруженное нападение на здание управления уголовной полиции сирийского города Латакия предотвращено силами сотрудников безопасности, сообщает сирийское... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:20:00+03:00
2025-03-07T01:20:00+03:00
в мире
латакия (город)
сирия
тартус (мухафаза)
башар асад
ахмед аш-шараа
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БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Вооруженное нападение на здание управления уголовной полиции сирийского города Латакия предотвращено силами сотрудников безопасности, сообщает сирийское агентство SANA. "В Латакии произошла успешная операция сил безопасности, направленная на отражение атаки вооруженных формирований сторонников свергнутого Асада на задние управления уголовной полиции", - пишет агентство. По предварительным данным, один нападавший был убит, а трое других задержаны. Ранее в разных районах провинции Латакия, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и в городе Хомс. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/siriya-2003519470.html
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латакия (город)
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в мире, латакия (город), сирия, тартус (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Латакия (город), Сирия, Тартус (мухафаза), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
СМИ: в Латакии отразили атаку на отделение полиции

SANA: в Латакии отразили атаку на отделение полиции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМорской порт Латакия в Сирии
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морской порт Латакия в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Вооруженное нападение на здание управления уголовной полиции сирийского города Латакия предотвращено силами сотрудников безопасности, сообщает сирийское агентство SANA.
Латакии произошла успешная операция сил безопасности, направленная на отражение атаки вооруженных формирований сторонников свергнутого Асада на задние управления уголовной полиции", - пишет агентство.
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По предварительным данным, один нападавший был убит, а трое других задержаны.
Ранее в разных районах провинции Латакия, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и в городе Хомс.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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В миреЛатакия (город)СирияТартус (мухафаза)Башар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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